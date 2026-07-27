向家后人向展鹏晒契爷4亿「九龙地王」豪宅 客厅极宽敞够数十人开派对 设香槟金专属电梯

现年56岁、身为向氏家族后人的向展鹏（Jeffery），虽于《中年好声音2》60强止步，但其显赫的家世与奢华生活一直备受网民关注。向展鹏向来不吝啬在社交平台分享其富贵日常，近日他再次成为焦点，高调展示其契爷价值高达4亿港元的「九龙地王」超级豪宅，从他分享的照片可见，这座豪宅气派非凡，客厅空间感十足，足以容纳数十人举行派对。室内设计以简约现代风格为主，采用了大量米白与暖色调，配上大理石地板，显得高雅明亮。客厅摆放著一组质感柔软的棕色真皮梳化，加上云石茶几，品味与格调兼备。最令人瞩目的，莫过于豪宅内设有一部香槟金色的私人电梯，方便住户穿梭各层，尽显尊贵气派。此外，一条设计独特的楼梯贯穿上下，楼梯以灰色石材铺设，配上木质扶手及充满艺术感的金属栏杆，与周遭的绿色植物摆设互相辉映，足见屋主颇有品味

向展鹏曾展示18万Hermès波鞋

向展鹏的「炫富」生活早已是其标志，自《中年好声音2》后，他回归了奢华阔少的生活，其社交平台不停展示名牌，包括Hermès、LV的限量版手袋，各种名贵手表，他都毫不避讳地展示人前，他的穿搭总是满身名牌，出入的亦是最高级的场所，就在不久前，他上载了一张价值高达18万港元的Hermès限量版波鞋照片，立即在网上掀起一阵轰动，再次引起热话。

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向展鹏参加《中年好声音２》追梦

尽管生活无忧，但向展鹏心中一直有个未圆的音乐梦，于2023年参加TVB歌唱选秀节目《中年好声音2》，希望一圆年轻时的歌手梦。他曾透露，早年也曾踏足娱乐圈，做过模特儿，更获唱片公司签约，可惜最终未能顺利出碟，成为他人生的一大遗憾。因此他希望透过《中年好声音2》的舞台，再次追寻自己的梦想，可惜最终在60强阶段便止步。

向展鹏父亲是向华强四哥

向展鹏之所以能过著如此无忧无虑的生活，全因其显赫的家族背景。他的父亲向华荣，是香港影坛大亨向华强及向华胜的四哥，使他成为名副其实的「向氏家族后人」。虽然并非在娱乐圈幕前大红大紫，但向展鹏在保险业界却闯出了一片天。据悉他现时已是资深区域总监，旗下拥有数百名下属，更被爆料指其年薪早已超过千万。

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