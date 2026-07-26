魏嘉莹恨邀邓紫棋任嘉宾 8月来港开骚勤练广东歌赠港迷丨独家

魏嘉莹（小魏）将在8月于麦花臣举行《我要把眼泪当汽水》巡回演唱会。重踏香港舞台，小魏自爆现时努力练习广东话，希望到时可唱广东歌给大家听，又表示特别设计歌单让歌迷有惊喜，更希望请邓紫棋任嘉宾。文、图：霍淇

魏嘉莹鼓励大家继续努力向前

魏嘉莹（小魏）今次演唱会主题是《我要把眼泪当汽水》，小魏指人生难免有低落与难受的时刻，与其逃避，不如把「想哭」视为自我鼓励，用眼泪当汽水，承认情绪同时继续努力向前，她希望观众在演出中感受到自我修复与前行的精神。

魏嘉莹练习广东歌

今次已是她第三次来港开骚，过往未试过唱广东歌的小魏表示有开始练习广东歌，这次也有机会尝试唱，但仍以品质为先，希望等到表现更好时再公开演唱。不过，她坦言期待在香港场用广东话说一两句以前没讲过的话，例如讲「食饱未」做开场，以增进与本地歌迷的连结，她又透露在歌曲上有调整，由于香港是巡回的最终站关系，所以更会为香港站粉丝安排一些惊喜，令演唱会更具纪念性。

魏嘉莹积极筹备做新碟

至于嘉宾方面，她指要保密，留待当天晚上才会揭晓，问到是否有想过请香港歌手做嘉宾？小魏说：「谁都可以说吗？那我希望邓紫棋可以来做我的嘉宾，但这是比较难的一个梦想。」完成巡回演唱会后，小魏表示会积极筹备做新碟，现在已写了10首歌的她指若顺利的话，希望可以在今年内推出。