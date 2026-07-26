Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

魏嘉莹恨邀邓紫棋任嘉宾 8月来港开骚勤练广东歌赠港迷丨独家

影视圈
更新时间：22:45 2026-07-26 HKT
发布时间：22:45 2026-07-26 HKT

魏嘉莹（小魏）将在8月于麦花臣举行《我要把眼泪当汽水》巡回演唱会。重踏香港舞台，小魏自爆现时努力练习广东话，希望到时可唱广东歌给大家听，又表示特别设计歌单让歌迷有惊喜，更希望请邓紫棋任嘉宾。文、图：霍淇

魏嘉莹鼓励大家继续努力向前

魏嘉莹（小魏）今次演唱会主题是《我要把眼泪当汽水》，小魏指人生难免有低落与难受的时刻，与其逃避，不如把「想哭」视为自我鼓励，用眼泪当汽水，承认情绪同时继续努力向前，她希望观众在演出中感受到自我修复与前行的精神。

魏嘉莹练习广东歌

今次已是她第三次来港开骚，过往未试过唱广东歌的小魏表示有开始练习广东歌，这次也有机会尝试唱，但仍以品质为先，希望等到表现更好时再公开演唱。不过，她坦言期待在香港场用广东话说一两句以前没讲过的话，例如讲「食饱未」做开场，以增进与本地歌迷的连结，她又透露在歌曲上有调整，由于香港是巡回的最终站关系，所以更会为香港站粉丝安排一些惊喜，令演唱会更具纪念性。

魏嘉莹积极筹备做新碟

至于嘉宾方面，她指要保密，留待当天晚上才会揭晓，问到是否有想过请香港歌手做嘉宾？小魏说：「谁都可以说吗？那我希望邓紫棋可以来做我的嘉宾，但这是比较难的一个梦想。」完成巡回演唱会后，小魏表示会积极筹备做新碟，现在已写了10首歌的她指若顺利的话，希望可以在今年内推出。

最Hit
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
影视圈
14小时前
郑秀文遇演唱会延期后不幸事未完 赴日本拍摄再收「噩耗」：几乎想晕低
00:59
郑秀文遇演唱会延期后不幸事未完 赴日本拍摄再收「噩耗」：几乎想晕低
影视圈
8小时前
前TVB金牌监制梁材远逝世享年75岁 朱晨丽发文哀悼 《誓不低头》播出曾轰动全港
前TVB金牌监制梁材远逝世享年75岁 朱晨丽发文哀悼 《誓不低头》播出曾轰动全港
影视圈
4小时前
谢贤离世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一数字情绪失控  网民狠批消费四哥：不会哭给别人看
谢贤离世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一数字情绪失控  网民狠批消费四哥：不会哭给别人看
影视圈
3小时前
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
00:41
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
即时中国
11小时前
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
影视圈
2026-07-25 18:30 HKT
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
赴内地大厂工作！北漂港人深感文化冲击  看见「这一幕」叹香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一种层级」
生活百科
7小时前
54岁黎姿欧游性感出海  大晒泳照露丰满身材  蜜桃臀结实坚挺如少女
54岁黎姿欧游性感出海  大晒泳照露丰满身材  蜜桃臀结实坚挺如少女
影视圈
4小时前
台风红霞｜打风搭飞机硬食延期3日 廉航无惧风球平安降落被封「港版战斗机」 附保险达人拆解理赔5大细节｜Juicy叮
台风红霞｜打风搭飞机硬食延期3日 廉航无惧风球平安降落被封「港版战斗机」 附保险达人拆解理赔5大细节｜Juicy叮
时事热话
6小时前
台风红霞︱17年来首个「东登」九号风球 西南烈风信号相隔9年再现 拆解路径「偏西」关键
台风红霞︱17年来首个「东登」九号风球 西南烈风信号相隔9年再现 拆解路径「偏西」关键
社会
9小时前