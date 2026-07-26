张敬轩澳门骚唱新歌《放弃的界限》 预告计划唔派台 惹Fans洗版抗议

《张敬轩 UNPLUGGED 2 第二乐章音乐会》昨晚来到第二场，轩仔继续「惊喜放题」，继首晚无预警献唱未派台作品《灵魂相愿》兼现场首播MV，令全场乐迷陷入疯狂之后，昨晚他再下一城，带来第二首从未曝光的新歌《放弃的界限》！

轩仔揾来Oscar Lee填词

向来喜欢跟乐迷玩互动的轩仔，演译新歌前明言新歌并非派台的计划之中，纯粹以歌会友，让现场歌迷做「首批试听专员」。他在台上透露未知这首作品会否成为派台歌，今次首唱就是希望能得到歌迷的认可，令到这首《放弃的界限》可以成为派台歌，甚至冠军作品，「以下呢首歌，希望佢唔系𠮶啲会俾人收埋喺柜桶底，如果大家嘅呼声够高，喺网上话番俾我听，佢可能有机会成为派台歌之一。」观众听到后即不断欢呼，反应热烈。轩仔透露新歌由他的一位多年好友邓百亨（Henry）操刀，「佢之前都有参与好多唔同歌手嘅创作。今次佢写俾我嘅呢首ballad，佢觉得：『都好啱『轩哥』您。』哈哈。呢首歌嘅歌名叫做《放弃的界限》，送俾大家，第一次唱。」据知二人于2017年结识，Henry曾表示十分感激轩仔多年来一直在旁指导。轩仔早前亦有透露未来有更多已经录制的Henry的作品，至于填词方面揾来Oscar Lee 合作，亦令歌迷在网上表达十分惊喜，令乐迷十分期待三人擦出的新火花。

张敬轩歌迷反应热烈



不过轩仔这个「唔派台」预告即时于网上引爆fans们洗版式「抗议」！并涌到社交平台留言，反应劲热烈：「呢首一听就知冠军歌，唔系唔派台咁大整蛊下话？」、「呢首咁好听竟然唔派台？呢首真系轻松冠军歌！」、「快！听日就派！」、「派！！！！！！好好听！！！！！」实行嗌破喉咙以行动希望令他及唱片公司改变主意。