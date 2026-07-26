冯允谦爆父亲嫌肥不想出镜：佢觉得有大肚腩 与弟弟「分居」互不打扰

冯允谦今日（26日）为首张英文专辑《ANOTHER SHADE OF BLUE》举行签唱会，虽然活动因台风关系延迟了2小时才开始，但仍吸引大批粉丝到场，冯允谦在活动上除了献唱新歌外，又与粉丝大玩游戏，并为粉丝送上签名和即影即有合照，场面热闹。

冯允谦指最重要是大家出入安全

冯允谦受访时直言曾担心活动需要改期，幸好中午改挂3号风球，令活动得以延后继续，虽然有一些其他地方的粉丝来不到，但最重要是大家出入安全，又透露第一次在九展开个人演唱会时，首场演出亦遇上台风，当时也以为需要延期，幸好能顺利过渡很感恩。

冯允谦和平分开住一样开心

讲到首次推出英文专辑，他表示压力大，因不知有没有下一次，也曾担心销量问题，难得公司愿意给予机会，笑言刚收到一个好消息，该专辑夺得香港唱片商会销量榜第一位，感谢大家支持。另外，冯允谦一直与弟弟一起住，他透露大家一年前已「分居」，指弟弟是KOL，不时有客户送礼物给弟弟，有时一日会收两、三次东西，导致他创作歌曲时会被门钟声打断灵感，而他自己练歌时也会影响到弟弟的休息，笑谓现在和平分开大家也开心，而弟弟也是住在附近，又说一家人感情好好，他不时会在社交平台分享家人的相片，但原来爸爸不太想曝光，「爸爸觉得自己光头又有大肚腩，话咁肥好肉酸，叫我唔好摆咁多，我也会尊重爸爸的想法。」