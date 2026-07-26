独家丨方俊突击探访张伟文 再揭护老院新疏忽 疑年半冇冲凉、瞒病情 社署介入料两月内调迁

《星岛头条》本月18日独家披露73岁的「靓声王」张伟文遭护老院涉嫌疏忽照顾，事件震撼全城并掀起热话，引起社署关注及介入突击巡查，演艺人协会亦非常关注事件。张伟文的监护人方俊上周五（24日）联同《星岛头条》记者突袭护老院探访张伟文，再揭发张伟文左眼爆微丝血管，但院舍竟懵然不知！方俊怒斥护理质素差，扬言一定投诉及追究到底。而探访期间，院方采取高度戒备，由男护士全程从旁监督，更奉管理层命令一度阻挠拍摄！幸而，社工迅速介入后迎来好消息，预告两个月内张伟文获安排特快政府宿位。

方俊指张伟文卧床年半没冲凉

方俊早前曾向《星岛头条》透露张伟文卧床年半，护老院都未曾帮他冲凉，更疑因护理失当而隐瞒病情，严重压疮恶化见骨，双脚更红肿溃烂，事件惹来社会高度关注，社署随即介入，上周五方俊到油麻地综合家庭服务中心与社工会面，商讨转介细节，社署预算在两个月内，为张伟文安排特快政府辖下护老院宿位，方俊难掩喜悦：「听到真系好开心，感谢社署及社工帮忙，亦体谅到伟文嘅情况。」他亦感慨香港人口老化严重，老人院监管必须加强，伟文的故事恐怕只是冰山一角，并期望政府正视问题，杜绝同类悲剧。

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院舍一度阻止摄影

不过，好消息未令方俊放松警戒，与社工会面后，他自掏腰包买烧肉和蓝莓，直踩院舍突探张伟文。今次探访，院舍明显高度设防，管理层紧张地安排一名男护士全程贴身「招呼」方俊，更一度阻止摄影。护士当面向方俊汇报，指张伟文精神尚可，胃口不错，现时安排每星期冲凉一次，并解释因担心伤口渗血，不建议增至两次；而双脚因不能屈曲，加上压疮位置问题，也不建起身坐直吃饭，但建议可购买专用啫喱咕𠱸垫住坐。至于脚肿，护士指属血管病变，可安排睇专科。院方强调遵照医院指引，除非身体出现重大转变，否则不会即时通知亲人，基本上每星期有两次医生到诊。

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张伟文左眼爆微丝血管 院舍不知情

然而，方俊仔细观察后，赫然发现张伟文左眼爆微丝血管、红了一片，院舍竟完全不知情，但男护士仅回应：「㖊日冇事嘅，今天先开始，咁要等下周一医生到场时睇佢啦。」方俊大表不满：「点会咁㗎？我谂极都唔明，喺非常时间依然疏忽，我对呢间护老院非常失望，佢哋质素非常之差！」幸好张伟文当日尚算精灵，胃口大开，一口气食完整盒烧肉，猴擒到连筷子都咬埋，但戴着脚套的双脚脚背依然红肿，小腿瘦削如变形鸡脚。更令方俊心痛的是，护士为伟文调高病床以便进食时，不慎触及腰间压疮，伟文痛到即时大叫，状甚痛苦。

方俊不满护老院隐瞒张伟文病情

方俊坦言，最不满是院舍长期隐瞒病情，未有及时治疗，令严重压疮不断恶化，导致张伟文丧失大量活动能力，手尾极长！他慨叹：「伟文多灾多难，连基本周围去嘅权利都被剥削，疏忽令到佢身心受到不必要的痛苦同创伤。」他强调院方至今未作出正式交代或道歉，他必定会投诉及追究到底，因为严重压疮问题衍生洗伤口、敷料、气垫床、附加电费等每月额外开支，他不排除要求赔偿，并寻求圈中法律界朋友提供意见。演艺人协会也曾联络他，表示有需要可帮手，但他暂未求助，并重申：「我同伟文之间有深厚友情，喺佢清醒时我拍心口答应过，佢无儿无女无亲人，我同佢搞掂安老问题，所以唔介意喺我能力范围内照顾到佢最好，见佢依家只能喺张床上生活，爱莫能助好肉赤，以前佢坐得起身时，我个个星期推佢去饮茶，佢好钟意食点心，好开心㗎！」

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方俊否认托管张伟文资产

此外，对于外界有报道指方俊全权托管张伟文资产，惹来网民误会他另有居心，方俊郑重澄清：「伟文畀我嘅授权书，唔系托管资产，佢亦冇资产。佢自2021年获社署援助，事前经严格审核，资产不可超过5万元，更严控转走过往资产。」他坦言张伟文过往的确有30至40万积蓄，但已做了3次手术，最后一次手术费由他及一名歌迷各夹5万元，绝非外界所指承受巨额金钱或遗产得益者，「我冇喺伟文身上攞过一分一毫，相反佢住护老院5年来，每个月我要补贴两万元！」

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