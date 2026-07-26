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张致恒疑欠交电费被截电 雯雯大呻家中小孩除衫消暑 指责老公：呢条就系你想行嘅路？

影视圈
更新时间：21:30 2026-07-26 HKT
发布时间：21:30 2026-07-26 HKT

艺人张致恒（Steven）与老婆区燕雯（雯雯）的婚姻与家事，频频成为公众焦点。近年张致恒一家长期面对沉重的财政压力，虽然近期他已积极转型，投身搬运工作及中港两地登台表演，努力赚钱养家，但家庭经济状况似乎仍未见显著改善，生活依然拮据。雯雯于前日（24日）凌晨，突然在社交平台连环发文，自爆家中电力供应被截断，更充满怨气地表示孩子们因此热得要脱掉所有衣服，再次引起网民热议。

雯雯控诉老公张致恒疑欠交电费被截电

事发于前日凌晨，雯雯在其IG帐号「ugly_mama」中，以黑底白字的方式，一连发布了数则限时动态，字里行间，她的不满与怒气显而易见。她先是写道：「全部开始放假，终于cut电」。随后雯雯将矛头直指老公张致恒，怒气冲冲地质问：「日日话唔会，唔通中电会畀面你？」网民估计是张致恒疑似欠交电费导致被截电，雯雯更心痛孩子们要跟著受苦：「呢条就系你想行嘅路？个个细路热到除晒衫」。尽管雯雯在短时间内便将相关帖文悉数删除，但早已被网民截图并在网上疯传。

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张致恒拍片为佣工争取权益

就在雯雯为断电一事大动肝火的同时，另一边厢的张致恒却似乎未受影响，仍在个人社交平台上，落力为一间雇佣公司进行宣传。从他发布的影片可见，张致恒穿上印有公司标志的T恤，与几位外籍佣工姐姐一起跳舞，表情夸张，动作滑稽。他更亲身上阵，以Rap的形式大吐苦水，歌词内容与其现实生活不谋而合：「最低工资又话要加，睇住我荷包都有啲怕，唔系孤寒又唔系唔顾家，样样嘢都贵，挨到我有啲化。」影片中，他也分享了聘请工人的心得，坦言要为家中四个小朋友找到合适的帮手极具挑战性，更强调雇主必须调整心态，给予工人足够的休息和尊重，尽显其充满同理心的一面，但网民只是纷纷劝他快点补交电费，避免家中小孩饱受酷热之苦。

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