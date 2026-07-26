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蔡洁想Cosplay着短裙露长腿 叫黄宗泽扮比卡超 亲自飞成都拍摄新书封面

影视圈
更新时间：20:45 2026-07-26 HKT
发布时间：20:45 2026-07-26 HKT

蔡洁（Jacky）今日（26日）在台风「红霞」掠过香港后如期出席动漫节新书签名活动，带来新著小说《零界线上 之 长生》及再版漫画《失败的我被放上了置物架》，场馆刚重新开放便已吸引数十位粉丝书迷到场支持。蔡洁受访时透露本来未有出书计划，但原定计划遇上意外未能完成，迅速筹备新作：「7月头先决定写，揾返一个10年前嘅idea，连埋印刷喺20内完成，寻日下昼5点新鲜滚热辣送到会场。」

蔡洁亲身上阵扮女主角

蔡洁为书封亲身上阵打扮成女主角，推出一式两款封面，她表示封面古装照并非AI生成：「为咗封面特登飞去成都影古装造型相！（今日不cosplay到场？）套衫系人哋㗎，我只系借嚟用，所以cosplay唔到。」透露出道以来仅于影视作品穿著古装一次，近年古装剧集较少难再遇机会。对于将新作拍成电影或剧集，蔡洁表示能力上无法自导自演：「两个咁重要嘅岗位好难兼顾，惊会分心，但如果畀我拣，我会想做编剧，我读电影嘅时候已经想做。我愿意用一蚊授权有兴趣嘅人拍，即系无偿。」

蔡洁曾见Bosco幼稚一面

谈到Cosplay，蔡洁笑言一直有兴趣尝试，早前曾与蒋祖曼、波波（黄婧灵）到海洋公园时，以低成本扮成《倩女幽魂》经典角色，但渴望认真Cosplay一次，更童心地说：「依家兴《宠物小精灵》可以扮成火箭兵团！（尝试性感造型？）著短裙仔露长腿都算性感啦！」至于绯闻男友黄宗泽会否一同参与cosplay，她笑指Bosco可以扮比卡超，但知道对方一向钟情玩表玩车未必有兴趣，但她亦透露见过Bosco幼稚一面：「其实佢私底下、同平时大家相处差唔多，表里如一！」今次出书，蔡洁未有通知黄宗泽请他前来支持，笑言：「人哋升级做监制，系做大事㗎！」却曾向乐小姐分享出书的喜悦：「有同小姐讲，佢仲赞咗几句，想写几句推荐序！」蔡洁言下似乎将Bosco放在乐小姐更高地位，她则马上澄清指知道他负责准备贺岁片贵人事忙，不过没有自荐的打算，一向风格比较内敛，工作安排留待乐小姐发落。

蔡洁指最紧要有工开

早前蔡洁曾透露有一部秘密新剧正在筹备，她至今仍表示尚未开始拍摄：「有少少delay，希望尽快开到，另外都有一套内地电影，最好下半年内可以拍晒。」更直指目前工作量不多：「任何题材角色都肯做，最紧要有工开！」

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