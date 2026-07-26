Jackson王嘉尔港队剑手旧照曝光 出任国际剑击总会首位全球大使 爸爸都系剑击高手

王嘉尔（Jackson Wang）现已成为全球知名的音乐巨星，而在他到韩国K-Pop界发展之前，他其实是一名香港佩剑代表队精英。国际剑击总会（FIE）近日宣布，正式委任王嘉尔担任该组织史上首位全球大使。王嘉尔将以这个全新身份，融合其在顶尖体育、流行音乐与时尚界的巨大影响力，肩负起在2028年洛杉矶奥运会前，向全球新一代年轻人推广剑击运动的重任。这次历史性的合作，不仅是王嘉尔个人的荣耀，更是剑击运动迈向新世代的重要里程碑。

王嘉尔父亲也曾是剑击选手

从运动员到音乐巨星，王嘉尔的奋斗故事一直为人津津乐道。从他多张运动员时期的青涩旧照可见，年少的王嘉尔穿著印有香港区旗的运动服，挂著闪亮的金牌，无论是站在颁奖台上，还是与父亲、前国家队佩剑主教练的爸爸王锐基合照，脸上都流露出纯粹的喜悦与自信，印证了他曾为香港剑击写下辉煌一页。如今，这位在社交平台上拥用过亿粉丝的巨星，选择不忘初心，回到梦想的起点，与国际剑击总会携手，这份「饮水思源」的情怀，无疑是一个感动人心的圆满时刻。

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2026年国际剑击总会世界剑击锦标赛在香港举行

对于这次任命，王嘉尔表示：「虽然我最终选择了追求音乐事业，但剑击一直流淌在我的血液中。我想向各地的年轻人证明，勇敢追求梦想是没问题的，无论你选择拿起的是一把佩剑还是一支咪高峰！」适逢2026年国际剑击总会世界剑击锦标赛首度在香港举行，王嘉尔已正式与总会代理主席签约，以全球大使身份投入工作。他将用自身的影响力，激励所有在「通往2028洛杉矶奥运之路」上的运动员，为剑击运动注入前所未有的青春活力。

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