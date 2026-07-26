区明妙难忘曾与谢贤有对手戏 怀念四哥风趣幽默 继续推出写真集挑战一件头泳衣

区明妙（MiuMiu）推出个人第二本写真集，今日（26日）亦在台风过后到动漫节宣传，以一身日本水手校服造型现身，吸引不少男女粉丝围观。

区明妙对四哥离世表示怀念

早前「四哥」谢贤离世，荣封金像影帝之遗作《杀出个黄昏》，区明妙亦为班底里年轻演员之一。MiuMiu表示当年刚刚入行，幸与谢贤有对手戏，对四哥离世表示怀念：「四哥系大前辈，初头以为会好严肃、好大架子，但发现原来唔系、真人好Nice！会同剧组一班年轻演员分享做明星往事，好热情同我哋合照！」坦言最深刻为四哥风趣幽默一面：「佢好搞笑，同我哋讲『以前做明星要著到明星咁，畀人知道我系四哥』」

区明妙有意成动漫节常客

MiuMiu今日身穿日本水手校服到场，表示一直最擅长扮成日本高中生，预告未来数日会穿著日本学校运动服，均为写真集造型之一。虽然MiuMiu曾透露不再以学生妹造型示人：「但今日为咗宣传就再著多次，之后就会毕业！（若有学生角色？）拍剧嘅话可以嘅，做大学生啰！」区明妙透露曾试过Cosplay，日前以漫画角色登场，更令她痛苦连连：「因为套衫好贴身！寻日全日冇食过嘢！」她亦有意成为动漫节常客，继续推出写真集：「之后写真集想挑战一件头泳衣！目标每年会出一本，去30岁就『退休』！」