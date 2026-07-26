前TVB小花杜颖珊3层独立屋爱巢曝光 巨型客厅极度宽敞舒适 睡房设落地玻璃采光甚佳

29岁前TVB小花杜颖珊凭J2节目《#后生仔倾吓偈》而为人熟悉，自前年离巢后专注发展其瑜伽事业，并在去年9月答应了总厨男友Anthony Cheung的求婚，正式升格为人妻。近日新婚燕尔的她，在社交平台上分享「Wedding Vlog」，大方分享与老公的三层独立屋爱巢，客厅极度宽敞甚具空间感，她更展示睡房内的特大睡床，落地玻璃窗采光度极佳，引起网民热议。

杜颖珊三层独立屋客厅极度宽敞

从杜颖珊发布的影片可见，这座三层高的独立屋内部装修走简约日系原木风格，格调高雅。底层的客厅空间感十足，设计以大地色系为主，设有简约的木纹电视背景墙，并在墙身暗藏暖色灯，营造出温馨舒适的氛围。由于客厅暂时未摆放梳化等大型家私，显得格外阔落，拥有超强瑜伽底子的杜颖珊，更在客厅中央的白地毡上，轻松表演分腿倒立，大晒惊人的核心力量，完美利用了偌大的空间。屋内设有通往上层的楼梯，从影片中可见，楼上则是睡房等私人空间，杜颖珊亦分享了她为新房添置床褥的过程，可见她对新居的每个细节都一丝不苟，用心打造舒适的二人世界。

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杜颖珊斥资50万开设瑜伽中心

杜颖珊与丈夫Anthony可谓郎才女貌，两人均在各自的领域有所成就。其夫Anthony近年荣升老板，开设了意大利餐厅并担任行政总厨。而杜颖珊的背景同样亮眼，她6岁起学习体操，曾是香港体操总会艺术体操精英队的成员。退队后转学瑜伽，14岁起已参加不少国际赛事，更曾三度代表香港出赛，并在16岁时于新加坡国际瑜伽比赛中勇夺四面金牌。杜颖珊加入TVB后，她除了主持工作，亦积极将兴趣发展为事业，斥资50万与友人开设瑜伽中心。前年她宣布离巢，并透露曾患上暴食症，为了身心健康而决定减少幕前演出，将重心转移到瑜伽事业上，网民纷纷羡慕她如今事业爱情两得意。

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