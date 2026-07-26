刘佩玥爆圈内流传「防狼名单」 点评三位男艺人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆

无线电视（TVB）剧集《非份之罪》即将进入结局篇，最后一个单元「恐怖情人」的演员刘佩玥与阮浩棕等日前出席宣传活动。刘佩玥与阮浩棕在剧中饰演前夫妻，预告有大量激情亲热戏。刘佩玥接受传媒访问时更分享拍亲热戏的经验，并证实圈中的确有流传著一份「重点提防男艺人黑名单」。

刘佩玥爆女同事被「抽水」

刘佩玥透露曾有身边的女性同事及朋友向她诉苦，指在沟通不足的情况下，遭遇到令她们极度不适的「抽水」行为。向来富有正义感的刘佩玥对此表示极度愤怒，更公开呼吁所有女演员无论资历深浅，一旦在拍摄亲热戏时感到不舒服，必须立刻发声并勇于拒绝，保护自己之余也是在保护对方。

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刘佩玥点名赞三位男星够绅士

虽然演艺圈存在需要提防的「危险人物」，但刘佩玥强调自己非常幸运，过往合作过的男艺人如黄宗泽、马国明及陈展鹏等人，全都是极具绅士风度的专业演员。她透露，这些男艺人在拍摄任何亲热戏份之前，均会主动且清晰地向她交代动作细节与拍摄流程，给予女演员极大的尊重，令她在整个拍摄过程中感到十分安心与舒服。刘佩玥借此表示，事前充足的沟通是避免误会与不必要接触的关键，业界应共同维持专业的拍摄态度。

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刘佩玥与周志文地下情多年？