何超莲Po火辣泳照骚零赘肉骨感身材 穿泳装展示修长美腿 骄傲自夸「块面白到识发光」

已故赌王何鸿燊三房千金、35岁的何超莲一举一动向来备受关注，她与内地男星窦骁屡传婚变更不时成为热话。不过负面传言无损她心情，近日她上载了一系列性感泳装照，大派福利。相中可见，何超莲身穿简约设计的黑色一件头泳衣，在泳池边的躺椅上晒太阳，流露出写意迷人的笑容，美照吸引大批网民赞赏。

何超莲自爆皮肤状态白到反光

在这辑照片中，何超莲的完美状态成为焦点，她穿上泳衣后，其纤瘦而骨感的身材表露无遗，锁骨线条尤其明显，尽显性感魅力。更令人羡慕的是她白滑紧致的肌肤，在阳光下显得晶莹剔透，白滑长腿成为一大亮点。何超莲亦在限时动态中透露，早前皮肤状态不佳，但最近终于好转，更笑言「宜家块面识发光咁」，可见她对自己目前的皮肤状态非常满意，充满自信。

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何超莲拥骨感身材S形曲线

除了优雅的黑色泳衣，何超莲也换上另一套宝蓝色的泳装，在无边际泳池旁展现美好身段。泳装设计不但抢眼，更将她的肤色衬托得更为雪白。一系列照片充份展示了何超莲的女神气质，无论是身材管理，还是皮肤保养都处于极佳水平。网民纷纷留言大赞「太美了」、「身材超好」、「皮肤真的在发光」，再次印证其「最美千金」的称号确实当之无愧。

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