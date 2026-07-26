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台剧《薰衣草》男星王凯猝逝陈尸寓所终年43岁 星途屡遇挫折 近年被病痛缠身

影视圈
更新时间：17:27 2026-07-26 HKT
发布时间：17:27 2026-07-26 HKT

43岁台湾男星王凯（原名王建隆）今日（26日）传出离世消息。他曾参演多部台湾八点档及陈怡蓉、许绍洋主演的偶像剧《薰衣草》，因此他的死讯震惊不少台湾网民及圈中人。据台湾传媒报导，警方透露今日（26日）下午约1时接获报案，指台北大安区一处住宅内有男子陷入昏迷，救护人员赶抵现场后，发现该名男子已明显死亡、无须送院，经确认死者身分为演员王凯。凭借帅气外型曾获封「国民男友」的王凯，两年前曾透露罹患蜂窝性组织炎，其社交平台最后帖文停留在5月17日，目前详细死因仍有待警方进一步调查厘清。

三立电视台证实王凯猝逝

针对王凯猝逝的噩耗，三立电视台已出面证实消息。电视台方面表示，王凯昨日（25日）下午5时许才刚收工离开，岂料今日下午通告开始前，剧组竟接获其经理人通知死讯。由于王凯在正在拍摄的剧集《百味人生》中担任主要角色之一，剧组对此深表意外与遗憾，目前已展开紧急应变措施更改剧情走向。电视台强调，后续将全力协助家属处理王凯的身后事，并公开致谢：「谢谢王凯对《百味人生》的付出，也请家属节哀。」

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王凯星途屡遇挫折

回顾王凯的演艺生涯，早年凭《薰衣草》中男二「童惟圣」一角成功打开知名度后转战八点档，惟星途屡遇挫折。他三年前拍摄《市井豪门》时，曾于社交平台发文抒发对人生的体会，坦言随着年纪渐长，只要收工休假便想回家陪伴家人，享受家庭温暖。王凯当时在文中感叹：「人生说短不短，说长不长，更没有什么是一定。对我而言活在当下才是最重要的。」他表示明白时间一分一秒不能重来，期盼身边关心的人一切平安顺心，如今突然离世，昔日感触良多的言论再令外界揣测他的死因。

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