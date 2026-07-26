杨明庄思明婚前告白 感谢低谷相伴 10年爱情长跑修成正果｜名人杂志

杨明与庄思明拍拖10年，婚事一直都只闻楼梯响，早前两人爆出8月2日将在吉隆坡举行婚礼，为这段在「愚人节」开始的缘份写上新一章。10年爱情长跑实在不易，虽然两人的关系曾遇过某些因素出问题，但庄思明坦言杨明是值得自己留下来的人，而杨明也给这位「准杨太」100分满分，感谢她在自己失意时的陪伴。文：霍淇 图：朱伟彦

杨明、庄思明下周将在吉隆坡举行婚礼，大爆求婚过程原来超简单。

拍拖10年的杨明与庄思明拉埋天窗，相信无论圈中或圈外、好多人都感到开心，访问当日，拍照时有途人经过亦特别恭喜他们。对于结婚，两人并未设定时间表，因相处模式早已如家人，他们坦言之前曾考虑过，却因疫情而推迟，直到近期两人一起抚养的爱犬Haru拍摄10岁纪念照、引发外界联想，才顺势决定完成人生大事。思明指没想过10年会过得那么快，从没想过跟一个人一起10年会是怎样的感觉，「经常觉得10年好长、好远，但原来眨吓眼又过了！」两人近年经常被催婚，思明坦言从不心急，所以经常「Hea答」，杨明则早在几年前就买好戒指，但因朋友不小心泄密而失去惊喜，因此拖拉到现在才正式求婚，他指求婚计划虽然想了很久，但实行起来却是即兴，在两人最喜欢的餐厅进行，过程亦好简单。

与《爱．回家》共迎新章

至于婚礼定于下星期举行，思明指没刻意挑选日期，但事后发现拍拖纪念日是4月1日，「X2」之后就是8月2日，十分易记。婚礼举行在即，杨明自认审美眼光较差，所以婚礼布置方面交给老婆话事，被问是否梦想中的婚礼？思明透露比想像中简单，因实在没时间去准备，但也算满意，感谢曾帮忙的所有人，让他们能够在两个月内顺利完成所有要筹备的事。对于两人有份演出的剧集《爱．回家之开心速递》亦刚好完结，思明指这是一个刚好能配合的时机，「全部都好像可配合到我们想做的事情，所有事好顺其自然地发生，我们从没有计划在今年结婚，但就是刚好《开心速递》要迎接新的篇章，而我们也迎接人生的新篇章，所有的事情都是刚刚好。」谈到造人大计，杨明透露两人都喜欢小朋友，所以有共识，「我想要两个小朋友，我要传宗接代，所以要生仔，但我又喜欢女仔，希望可以生两个，如果三个的话就觉得太嘈，思明就男或女都喜欢！」虽然心态上已准备好为人父母，但这是上天赐予的礼物，所以都会顺其自然，不给予大家太大压力。

斗嘴变成家人间的迁就

10年爱情长跑，令两人由最初的甜言蜜语、变成不可或缺的家人，亦一同经历了不少风浪，思明坦言一定有难挨的时候，「当有些事件发生、高高低低的时候，就会问自己到底在做甚么？最终我就凭自己的感觉去选择、行落去，我不知道如何用言语去讲为何自己最终会留低，但我觉得当刻好大的感觉就是，他是一个值得我一世留在他身边的人！」杨明就从没有想过放弃两人的感情，坦言年轻时也会想跟思明斗嘴，但40岁之后，自己的想法也改变了，「可能会想如果是一家人，应该迁就，就算你反驳又有甚么意义？久而久之就变成只是让她骂，哈哈！坦白说这10年没有想过放弃，只是在转变心态，由对待好爱的女神、变成家人的迁就。」

失意时以行动打开心窗

虽然杨明由当初的年少气盛变成熟稳重，但思明笑言对方的拖延症仍会令她忟憎到想打人，不过她仍给予老公95分，「他很尊重我、很锡我、很锡我的家人，他对自己的家人也很好、好孝顺，他思维也是一个好乐观的人，对所有事情都很积极，朋友见到他也经常嘻嘻哈哈，很少愁眉苦脸，因为他是一个天跌下来当被冚、很乐观的男仔。」而杨明就指若思明不闹他的那一日，会是100分，「相处了10年，喜欢她钟意小朋友和小动物，我觉得喜欢这些的人不会是坏人，她人很好、好识照顾朋友、好有义气，朋友找她帮忙，就算自己不能帮，也会尽全力找其他人去帮。而她也对我无微不至，那时候我拍剧伤脚，她也一直照顾我，甚至帮我洗伤口，我在事业低潮，她也不停地鼓励我。」在共同经历低谷时，思明选择的做法不是讨论，而是陪伴，以行动来分散杨明的注意力，杨明则谓当时思明经常想出很多活动，令他不会胡思乱想，「她相约朋友和我一起行山，也会令我开心点，她不只用言语去开解我，还用行动令我打开心窗，那段时间真的很感谢她。」

只属于两人的秘密动作

两人即将进入人生另一阶段，思明多谢杨明一直以来都包容自己的臭脾气和急躁性格，「他日常生活中都记得我喜欢吃喝甚么，知我心情不好就会特别出去买给我，然后装成若无其事地哄我。」思明大赞杨明对自己好上心也好细心，但在婚前也不忘叮嘱他最好要改善「拖延症」，至于杨明则多谢思明看到自己细心的一面，也感激对方在闹交、激动及未消气时，总会主动做出令他看见就会心软的得意、只属于两人的秘密动作，「无论是谁不对也好，最后她都会做这个动作，而她一做，我就会软下来，很想锡她，很多谢她每次闹交、最后都会这样做。」

场地：DIO | Cafe Bar