「威龙潘金莲」梁茵连环放负满是窒息感 自爆一直不快乐 因人工低离巢TVB发展平平

凭TVB处境剧《爱．回家之开心速递》中「威龙潘金莲Anita」一角而为人熟知的女星梁茵，自2021年底离开TVB后，星途发展未如预期。她昨晚（25日）突然在IG限时动态中，一连发布三个充满负面情绪的帖文，表示：「其实我一直都不快乐」，令不少网民忧心。

梁茵连出三个黑白Po黑白放负

梁茵昨晚先后发布了三个黑白色调的限时动态。其中可见她正在走路，配上文字「其实我一直都不快乐」；另一个动态则以超市货架为背景，写上「世界好似遗忘了我，连呼吸都好大压力」，表达出被遗忘和巨大压力下的窒息感；最后一个动态则是一堆牛油果的照片，配上长文，感叹「在这支离破碎的世界，蝼蚁的任务是牺牲亦是救赎，营营役役至死方休。谁会在意暴风雨后的颓垣败瓦、尸横遍野，每天都是一场杀戮，成王败寇，成功你说的话便是真理，失败你说的话便是借口」，字里行间流露出对现实的无奈与悲观。

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梁茵曾为生计挨打拼 因心淡离巢TVB

现年32岁的梁茵，毕业于第26期无线电视艺员训练班，因在《爱·回家之开心速递》饰演拜金的「威龙潘金莲」Anita一角而成功入屋。然而，在亮丽角色的背后，她曾透露在TVB近9年，人工有减无加，即使高峰期曾「爆骚」，底薪却只有数千元，仅能维持生计。她曾向公司反映经济困难，却被告知「做演员就是要挨」，令她大感委屈。

梁茵离巢后发讽刺帖文

除了薪酬问题，梁茵也曾自爆对公司的合约制度感到心淡，最终决定离开。离巢时，她曾在IG语带讽刺地发文，感谢公司九年来给她演绎过「青楼女子、拜金港女、情妇、花瓶」等御用角色，让她「留给观众深刻印象」。

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梁茵积极寻求转型发展并不顺利？

离开TVB后，梁茵曾担任电影《水着女王》女主角，并涉足金融业及与友人合资经营健身室，积极寻求转型。但从这次的帖文看来，她的发展似乎并不顺利，心理压力巨大。