徐荣晒三代同堂照！冻龄外父罕曝光似「健硕版贾思乐」  靓仔儿子紧揽寿星外婆好孝顺

现年51岁的实力派演员徐荣，在TVB剧集《非份之罪》的第三单元「一亿杀机」中，饰演智障老公张宏智，其精湛演技备受观众赞赏。剧中，他的家庭因妻子梁悦萍（陈炜 饰）杀害「聪B」张绍聪（施焯日 饰）而毁于一旦，遭遇悲惨。然而，戏外的徐荣却拥有一个温馨美满的大家庭，与剧中角色形成强烈对比。

徐荣外母庆生极精神

最近，徐荣与太太及一对子女，一同为外母庆祝生日，并在社交平台分享了多张温馨合照，他一对极为精神的外父外母也罕有地一同曝光。从照片可见，一家人齐聚餐厅，为「寿星女」外母贺寿。外母虽然已届一定年纪，但精神饱满，容光焕发，在后辈的簇拥下笑得「见牙唔见眼」，手捧著精致的生日蛋糕，脸上流露出满意的幸福笑容，显然对家人们的安排感到非常窝心。其中一张照片中，孙仔徐朗更从后方亲密地揽实外婆，祖孙情深，足见徐荣教导有方，儿子非常孝顺。

相关阅读：徐荣细女「包包」小学毕业！萌爆BB变身甜美气质少女身形高䠷 舞技超群获赞最强星二代

徐荣外父撞样贾思乐

同样罕见露面的徐荣外父亦是焦点之一。即将73岁的外父虽然比女婿徐荣年长超过二十载，但外表上完全看不出年龄差距。他身形健硕，腰板挺直，脸上挂著和蔼可亲的笑容。更令人惊讶的是，他脸上没有明显的岁月痕迹，显得相当年轻，笑起来的神态更有几分「撞样」艺人贾思乐，状态极佳。

徐荣投资过百万搞火锅店

入行28年的徐荣，演艺事业由闲角做起，凭著努力不懈，今天已是备受肯定的实力派演员。他深知单靠拍剧收入不稳定，早年曾投资补习社，惜蚀六位数离场，近年再斥资过百万与友人合营火锅店，积极为家庭开拓财源。

相关阅读：非份之罪｜陈炜帮徐荣冲洗「敏感部位」NG片曝光表现尴尬 卢宛茵教笃下半身引全场爆笑

徐荣儿子徐朗做足球员

在家庭方面，徐荣是圈中公认的「廿四孝好爸爸」和好丈夫。他为家庭过著极为节俭的生活，但对子女的栽培却从不吝啬，更将所有收入和积蓄全数交由太太管理。其子徐朗热爱足球，2020年获安排远赴英国的私立寄宿学校升学，每年学费高达四十万港元，2024年学成归来后，已正式加盟港超联球队，成为职业足球员。

徐荣女儿接受K-pop培训

徐心怡（包包）在一个半月大时，已因参演《爱‧回家》饰演徐荣的孙女而成为家喻户晓的「星B」，其后广告邀约不断。为让女儿有更好的学习环境，徐荣安排她入读挪威国际学校，并因应其跳舞天分，让她到韩国顶级偶像学院的香港分校接受正统K-pop培训。徐荣曾坦言，为栽培一对子女，已花费超过500万港元在学费及兴趣培养上。