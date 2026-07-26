Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

54岁黎姿欧游性感出海  大晒泳照露丰满身材  蜜桃臀结实坚挺如少女

影视圈
更新时间：15:41 2026-07-26 HKT
发布时间：15:41 2026-07-26 HKT

现年54岁的「冻龄视后」黎姿（Giga Lai），自嫁给富商马廷强后，育有三名宝贝女儿，家庭生活幸福美满。婚后她淡出幕前，专心打理其医学美容王国，并成功将公司上市，摇身一变成为事业有成的「最美CEO」。近日，黎姿趁著夏日到欧洲度假，并在社交平台大方分享多张性感泳装照，状态绝佳，完全不像年过半百，引发网民热议。

黎姿性感欧游展丰满上围

从照片中可见，黎姿身穿一件剪裁时尚的深色泳衣，在游艇上享受阳光与海风。其中几张正面照，她戴著太阳眼镜，展露出灿烂的笑容，丰满的上围在泳衣下若隐若现，身材保养得宜，散发著自信的魅力。

相关阅读：黎姿胞弟黎婴坐轮椅现身红馆睇演出 现身场外遭人贴脸狂拍 网民闹爆拍摄者冇教养

黎姿骚结实挺翘蜜桃臀

最让网民惊艳的，是一张她背对镜头、站在船头的泳装照。照片中，她罕有地展示出结实挺翘的「蜜桃臀」，腰间线条紧致，完全没有一丝赘肉，体态好比少女。另一张照片中，她身穿白色衬衫，在海边餐厅悠然自得地品尝白酒，享受著写意的度假时光。

黎姿保养得宜获大赞

一系列照片曝光后，网民纷纷留言大赞：「这身材太不科学了！」、「女神状态一流，完全看不出年龄」、「这才是真正的冻龄」、「自信的女人最美」。黎姿再次用实力证明，无论是在商界还是个人状态上，她都保持著最佳水平。

相关阅读：黎姿偕爱女同游Art Basel 温馨合照泄女儿外形 网民目击场内漫步揭真实状态

黎姿母女逛Art Basel？

最Hit
02:40
台风红霞．最新消息︱天文台发出黄色暴雨警告 一号戒备信号现正生效
社会
8分钟前
台风红霞｜近20年最被低估台风？多区网民直击「妖风」狂吹整夜无眠：吹到连厕所水都摇｜Juicy叮
台风红霞｜近20年最被低估台风？多区网民直击「妖风」狂吹整夜无眠：吹到连厕所水都摇｜Juicy叮
时事热话
7小时前
台风红霞交通消息持续更新。
01:23
台风红霞‧交通消息｜港铁：太和站附近复修工作已完成 东铁线全线服务正陆续恢复
社会
2小时前
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒
影视圈
6小时前
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机
影视圈
21小时前
港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
国家补贴2026｜港人免大陆电话可领国补 本地银行卡可登记 最高悭2万人民币 即睇4步教学
投资理财
2026-07-24 11:30 HKT
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
夫妇辞职投身殡葬业 接手家族墓园 年赚逾4700万 告别过时管理 提早锁定未来客源
商业创科
2026-07-25 06:00 HKT
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
00:41
台风红霞︱女孩连人带床遭恐怖怪风吹出户外 亲人欲救无从︱有片
即时中国
3小时前
台风红霞｜打风期间食肆照常营业？11大连锁餐厅堂食+外卖安排 大家乐/麦当劳/美心MX
台风红霞｜打风期间食肆照常营业？11大连锁餐厅堂食+外卖安排 大家乐/麦当劳/美心MX
饮食
4小时前
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
台风红霞｜打风业主落「禁冷气令」逼关窗？ 租客呻焗爆 惊揭上手曾做一事累房东惨赔5位数｜Juicy叮
时事热话
3小时前