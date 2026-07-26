54岁黎姿欧游性感出海  大晒泳照露丰满身材  蜜桃臀结实坚挺如少女

现年54岁的「冻龄视后」黎姿（Giga Lai），自嫁给富商马廷强后，育有三名宝贝女儿，家庭生活幸福美满。婚后她淡出幕前，专心打理其医学美容王国，并成功将公司上市，摇身一变成为事业有成的「最美CEO」。近日，黎姿趁著夏日到欧洲度假，并在社交平台大方分享多张性感泳装照，状态绝佳，完全不像年过半百，引发网民热议。

黎姿性感欧游展丰满上围

从照片中可见，黎姿身穿一件剪裁时尚的深色泳衣，在游艇上享受阳光与海风。其中几张正面照，她戴著太阳眼镜，展露出灿烂的笑容，丰满的上围在泳衣下若隐若现，身材保养得宜，散发著自信的魅力。

相关阅读：黎姿胞弟黎婴坐轮椅现身红馆睇演出 现身场外遭人贴脸狂拍 网民闹爆拍摄者冇教养

黎姿骚结实挺翘蜜桃臀

最让网民惊艳的，是一张她背对镜头、站在船头的泳装照。照片中，她罕有地展示出结实挺翘的「蜜桃臀」，腰间线条紧致，完全没有一丝赘肉，体态好比少女。另一张照片中，她身穿白色衬衫，在海边餐厅悠然自得地品尝白酒，享受著写意的度假时光。

黎姿保养得宜获大赞

一系列照片曝光后，网民纷纷留言大赞：「这身材太不科学了！」、「女神状态一流，完全看不出年龄」、「这才是真正的冻龄」、「自信的女人最美」。黎姿再次用实力证明，无论是在商界还是个人状态上，她都保持著最佳水平。

相关阅读：黎姿偕爱女同游Art Basel 温馨合照泄女儿外形 网民目击场内漫步揭真实状态

黎姿母女逛Art Basel？