台风红霞丨NowTV新闻报导街访半裸大只仔掀热议 打风如常跑步 背肌大特写成网民焦点

台风红霞袭港，天文台今日（26日）先后发出九号烈风或暴风风力增强信号、八号西南烈风或暴风信号及黄色暴雨警告。大批市民留家避风并紧贴天气消息，其中Now TV新闻报导的一段打风街访片段意外成为网民焦点，在社交平台Threads上引发广大网民热烈讨论。

市民余先生半裸受访引起网民关注

该段引起热话的新闻片段中，市民余先生在恶劣天气下如常外出跑步并接受访问。画面可见，余先生半裸上身展现健硕身形，而摄影师更一度将镜头特写其背肌，引发网民热议。不少网民搞笑留言，称赞余先生的外形，更表示：「Cam man 仲 识wo，识Close up 佢个背」、「系几靓仔」、「男人睇到都怀孕」、「跑手是防水的」、「个cam man 要加人工」、「又几上镜㖞」、「争个全身正面」、「靓背」，不少网民都大赞画面养眼，帖文有超过28万浏览量，令这位「打风大只仔」迅速成为台风下的另类娱乐热话。

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台风红霞逐渐远离本港

随著台风红霞继续移入广东内陆并逐渐远离本港，本地风力已正逐渐缓和。天文台表示，将会在今日下午3时20分改发一号戒备信号，标志著今次风暴对香港的影响逐渐减退，市民生活将逐步回复正常。

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