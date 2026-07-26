无线小花游嘉欣旅游豪睇世界杯 再晒商务舱影片  工作少生活奢华惹质疑：TVB咁高人工？

现年26岁的TVB小花游嘉欣过往凭亲民贴地的「屋邨妹」形象深入民心，更曾一度以悭家节俭为人称道。然而，近年她幕前工作量明显减少，生活品质却似乎突然飙升，频频在社交平台上分享周游列国的奢华生活，与以往的邻家女孩形象大相迳庭，被网民指「忽然富贵」。

游嘉欣坐商务舱晒优质生活

其实游嘉欣早前到美国度假观看世界杯，已引起网民讨论，事关本届世界杯球赛门票出名昂贵，她入场观看的八强赛事西班牙对战比利时，当时有网民分享最便宜的门票都要上万港元，好奇以她在TVB的薪水，这次长假期的旅行估计已算是「豪华游」。而近日游嘉欣再于社交平台Threads上载了一段乘坐商务舱前往荷兰的影片，大晒升级的优质生活。她表示，小时候搭长途机曾「坐到腰断」，在机上呆坐又睡不着，但现在的她已变聪明，学会了不停找事做打发时间。

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游嘉欣生活升级不用「坐到腰断」

从影片中可见，游嘉欣在宽敞的商务舱座位上显得非常自在惬意。在长达12小时的航程中，她全程行动自如，尽情享受各种服务，告别了以往「坐到腰断」的痛苦。她先是悠闲地看电影、吃飞机餐，然后到洗手间刷牙，更在座位上敷起面膜进行皮肤管理，之后将座椅调平成睡床，舒适地躺下休息。睡醒后，她从容地化妆、喝咖啡、享用早餐，最后精神奕奕地抵达目的地，整个过程相当写意开心。

游嘉欣「忽然富贵」掀讨论

段影片再次引发网民对她「忽然富贵」的热议。不少留言直指她生活升级的关键并非她所指的「聪明咗」，而是财富的增长，有网民一针见血地评论：「你大个只系有钱搭商务，唔系聪明咗」。更有留言将矛头指向其收入来源，质疑：「原来你TVB份人工咁高」，暗指她即使工作量大减，依然能维持奢侈生活，实在令人好奇。

游嘉欣周身名牌身价升

事实上，近年游嘉欣的穿搭风格已从昔日的清纯朴素，转变为名牌缠身的轻熟女。在她到拉斯维加斯、墨西哥等地的旅游照中，除了大晒美好身段，手上的Hermès、Chanel、LV手袋及VCA手链等奢侈品亦成为焦点，让不少网民感叹：「少了工作，但越来越富贵」、「冇乜剧拍，去咁多地方旅行又咁多名牌，真系唔信TVB咁好人工啊」。

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