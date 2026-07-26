郑秀文遇演唱会延期后不幸事未完 赴日本拍摄再收「噩耗」：几乎想晕低

天后郑秀文（Sammi）启德演唱会忽然因安全问题须延期，改为举行答谢会。但她的不幸遭遇仍未完结，早前她顺利完成在启德举行的三场答谢会，即马不停蹄地带领工作团队飞往日本，为两首新歌拍摄MV。本以为拍完可以好好放松，没想到随之而来的竟是一个令她几近崩溃的噩耗，其中一个MV的母片竟「一滴不留」地离奇消失，一半心血瞬间付之一炬！

郑秀文MV离奇消失

郑秀文今日（26日）在社交平台上撰写长文，无奈细诉这桩不可思议的「灾难性」事件。她透露，在启德「答谢会」结束后，她凭著意志力飞到日本拍摄新歌《陨石与地球》等两首MV，直到拍摄顺利完成，她才敢让自己放松下来，同时也才惊觉自己早已身心透支。回港后，她原本开开心心地不断重温手机里的拍摄花絮，却在第二天中午收到一个「不敢置信」的消息。

相关阅读：郑秀文答谢会尾场｜黄子华做压轴嘉宾 罕有再度栋笃笑 自弹自唱晒才华歌颂Sammi

郑秀文：要再重做也难

「可怕消息是：在日本拍摄的其中一个 MV，影片没有了。」郑秀文 形容听到消息后几乎想晕低。据悉，遗失的片段是《陨石与地球》的对嘴部分，团队原本认为这首歌最适合将焦点完全放在 郑秀文 身上，而当日的概念、意境、灯光与美感都极具浪漫氛围且十分对题，更重要的是，郑秀文 当天的状态极佳。面对这一切化为乌有，她痛心地明言：「要再重做，也难。但，影片没有了。Mi 被告之，拍过的一切，没了。Mi被告之，一滴不留，没了。」

郑秀文自嘲如中两次六合彩

这突如其来的噩耗，不仅让她过往几天的努力白费，更严重打乱了她原本的工作时间表。该MV原订近期就可以在YouTube上架，如今却遥遥无期。面对接二连三无法逆转的倒霉事，包括早前演唱会临门一脚被迫延期的打击，郑秀文 不禁苦中作乐，极度无奈地自嘲：「如果是六合彩，你说多好，这阵子我应该是中了两次头奖。」

郑秀文叹不想怪谁于事无补

虽然遭受巨大打击，但经历过无数风浪的 郑秀文 依然展现出极高的情商与成熟的处事态度。她没有多作解释影片为何消失，只表示必须在极短时间内消化灾难并寻找解决方案。目前唱片公司仍在努力寻找补救的方法，而 郑秀文 则选择先放下个人情绪：「再一次深深感受，先处理事情….自己的感受，先放凉、放低。不怪谁，也不想怪谁，于事无补。先冷静处理事情，更重要。」

相关阅读：郑秀文两饼印家姐激罕现身 打扮贵气高颜值撑答谢会 零架子一原因向Sammi粉丝道歉