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谢贤离世｜前度Coco直播爆喊鞠躬  因一数字情绪失控  网民狠批消费四哥：不会哭给别人看

影视圈
更新时间：13:00 2026-07-26 HKT
发布时间：13:00 2026-07-26 HKT

《星岛头条》日前作独家报道，一代巨星「四哥」谢贤月前与世长辞，与他相恋12年的前女友Coco，在其离世后沉淀多天，早前开直播述忆跟四哥的最后晚餐，近日再开直播，因一个巧合的数字而情绪崩溃，在镜头前爆喊，并向天上的四哥鞠躬致意，事件瞬间引发网民热议。

Coco因粉丝数目而爆喊

直播当日，Coco身穿黑色无袖上衣，将头发整齐地束在脑后，神情略带憔悴。直播开始时，她本想平静地与粉丝互动，但当她发现直播间的实时粉丝数竟一度停留在「44.4」时，Coco即表示「不就是缘分吗」，这个与「四哥」暱称不谋而合的数字，瞬间触动了她深藏的哀伤。

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Coco频频拭泪恭敬鞠躬

Coco的眼眶迅速泛红，情绪由强忍悲伤转为激动，泪水夺眶而出。她对著镜头数度哽咽，哭得十分凄凉，并用纸巾频频拭泪，难掩悲痛之情。随后，她更突然站起来，面对镜头恭敬地弯腰鞠躬，以表达对谢贤的思念与敬意，场面令人动容。

Coco被赞真情流露

Coco在直播中的真情流露，引来了两极化的评价。不少网民认为，Coco将12年的青春岁月给了谢贤，分手后亦从未口出恶言，如今旧爱离世，触景伤情是人之常情。有网民留言安慰：「同居十二年，养条狗去世都会哭」、「看到44.4那个数字，谁能忍得住？」认为她只是在用自己的方式悼念。

Coco遭批评消费逝者

然而，亦有部分网民批评Coco有「消费谢贤」之嫌，认为她频繁地在谢贤离世后登上热搜，是为了博取流量。有网民质疑：「真正怀念的人，不会开直播哭给别人看」、「谢贤的家人都选择低调，她这样未免太高调了。」认为她在镜头前的表现有表演成分。

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谢贤晚年获儿子安排搬入半山豪宅休养（附独家图片）：

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