谢贤离世｜谢霆锋泛泪深情悼亡父 戴蝴蝶呔对天合十讲谢谢他 歌迷：四哥一定会看到

《星岛头条》日前作独家报道，一代巨星谢贤（四哥）于7月16日离世，享年89岁。其子谢霆锋在短暂返港处理父亲后事后，于7月23日返回内地继续工作，并于7月25日晚在青岛举行《谢霆锋进化演唱会》，这也是他丧父后的首次公开演出。整场演唱会，谢霆锋虽未言及父亲，却以一身黑衣、一首《青空》和一句语带双关的「谢谢你」，向天上的父亲作了最深情的告别。

谢霆锋强忍悲痛敬业演出

演唱会当晚，谢霆锋一身全黑造型、佩戴墨镜登场，他丧父之后明显消瘦，流露出他近日的心力交瘁。然而，他一站上台，便全力投入演出，完美诠释了父亲「The show must go on」的敬业精神。

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谢霆锋多次向天讲谢谢你

演唱会中，他没有刻意煽情，也未曾提及「父亲」二字。但他数度抬头望向天空，轻声说了一句「谢谢你」，在演唱会尾声时更再次指著天空说：「下午1点到3点还下雨，本来还有点担心，谢谢你、谢谢他。」这两句「谢谢」，既是感谢天公作美，也被现场数万名粉丝解读为他对亡父的深切思念与致意，而歌迷亦回应「四哥一定会看到」，场面令人动容。

谢霆锋歌单加《青空》

在歌单方面，谢霆锋特别加入了歌曲《青空》，歌词中的「回头远远化作青空」，与他当下的心境高度契合，仿佛是送给父亲最后的温柔话语。此外，在演唱《谢谢你的爱1999》、《游乐场》等歌曲时，他数度眼眶泛红、哽咽，甚至一度唱不下去，但他仍稳住情绪，坚持完成全开麦演出，展现了极高的专业素养。

谢霆锋戴蝴蝶领悼念亡父

细心的粉丝还发现，他当晚佩戴的领带上有蝴蝶图案，而「蝴蝶」常被视为逝去亲人灵魂的化身，此举被解读为他将对父亲的思念悄悄带在身上。整场演出，没有多余的言语，没有刻意的悲伤。谢霆锋用一场高水准的表演、一身黑衣、一首特别的歌和一句「谢谢你」，完成了一次最体面、最深情的告别。现场粉丝也自发穿上黑衣，取消了应援灯牌，以全场大合唱的方式安静陪伴。

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