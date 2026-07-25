蔡思贝回应《东周刊》独家直击陪笑狂冧老板：倾偈好正常 期待《功夫女足》开part 2 仍在洽谈会否成「星女郎」

蔡思贝今晚（25日）出席《Hello Kitty 设计师山口裕子老师签名会》，她表示从小喜欢Hello Kitty，未知是否受其影响特别喜欢蝴蝶结，又认为设计师山口裕子老师的创作启发到她，多年来将新元素加入Hello Kitty，作为演员的她，希望可以不断有新灵感，以及所演的角色跟Hello Kitty一样跨越国界成为集体回忆一部份。

蔡思贝成「星女朗」仍洽谈中

提到早前《东周刊》直击蔡思贝出席活动时，不停陪笑狂冧老板。问到自由身的她，亲自接工作要电老板。她说：「依家做生意靠自己，就算我同啲客接触都要知道细节，倾偈好正常。（需要冧客？）唔需要，做嘢就做嘢。」谈到可有公司向她招手，她坦言有不同公司接洽，但暂时都是自己做先。问到可会成为周星驰旗下「星女郎」，她表示仍在洽谈中，至于成数是否高？她说：「睇下佢诚意啰！（要咩打动你，例如：作品、钱？）唔选择啦！」

蔡思贝会出席《功夫女足》香港宣传

对于有份演出周星驰自编自导新片《功夫女足》票房突破18亿人民币，成为亿万票房女星。她坦言是团队及周星驰的功劳，希望该片可冲破30、40、50亿票房，就会更加开心。她说：「依家我暂时睇咗呢部戏三次，第一次睇系睇返自己有咩问题，第二次睇就以观众角色去睇，第三次再睇啲细位，系点样设计。（会否包场？）未，但父母想，朋友都话包场支持。」她又指虽则该片在香港未上映，但希望饰演孖八角色，大家会喜欢。谈到《功夫女足》会否开part 2，她表示听闻会，自己亦好期待。问到演出该片可有为她带挈工作，她表示希望今次角色带到欢乐畀观众，因为见到留言指多年来未笑过，但这个角色令到笑出来，不过觉得周星驰厉害是为他们带来好多情感，创作出触碰心灵的电影。她说：「睇啲留言真系睇到喊，因为啲人好自觉支持，𠮶种爱实在太热血啦！如果啲人钟意我，自发性支持我嘅作品，我会日日感动到喊！」她又指希望凭演出此角，为她带来好角色和剧本，片酬一定有商量，稍后九月也会参与一部新片，不过《功夫女足》在港上映亦会出席宣传。