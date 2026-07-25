谢贤离世丨谢霆锋罕流男儿泪 丧父后首开演唱会哽咽唱〈谢谢你的爱1999〉：再见不会是永远

日前《星岛头条》独家报导，谢贤于7月16日离世，享年89岁。谢霆锋日前赶回香港处理爸爸谢贤的身后事，7月23日已敬业地返回内地工作。今晚（25日），谢霆锋于青岛举行《谢霆锋进化演唱会》，这也是他丧父后的首度公开演出。演出前，谢霆锋在社交平台上分享多张彩排照片，向歌迷预告「今晚见」，获得大量粉丝打气。今晚谢霆锋准时开骚，丧父后首度登台，谢霆锋都难忍泪水。

谢霆锋唱〈谢谢你的爱1999〉哽咽

在今晚的青岛演唱会上，向来以坚强形象示人的谢霆锋，在舞台上罕有地流下男儿泪。据现场歌迷在小红书上分享的影片，当谢霆锋演唱经典歌曲〈谢谢你的爱1999〉时，歌声中已带有明显的哽咽。特别是唱到第一句歌词「说再见别说永远，再见不会是永远」时，情感份外投入，眼中泪光闪烁，让现场歌迷为之动容。不少网民估计，歌词触动了他对亡父谢贤的思念之情，场面令人心酸。

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谢霆锋献唱〈游乐场〉抹泪

除了〈谢谢你的爱1999〉，网上更流传谢霆锋在演唱另一首歌曲〈游乐场〉时，终于忍不住泪洒舞台的影片。他在舞台上唱毕此歌后，除下墨镜擦去眼泪，流露真感情。许多粉丝表示，看著他强忍悲伤、敬业演出的模样，感到非常心疼。

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