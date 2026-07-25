香港小姐2026｜冯盈盈大赞5号魏欣汉服魅力「男女通电」 10号陈梓颖自爆肥3kg扬言努力减肥
更新时间：20:45 2026-07-25 HKT
发布时间：20:45 2026-07-25 HKT
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冯盈盈大赞组员5号魏欣穿著汉服十分有魅力，无论男女都会被电亲，而10号陈梓颖双眼大又笑容甜美，更不时主动问她如何拍摄得更好。谈到被封为「港姐社工」的她，认为那位佳丽需要辅导？她笑言9号周芳姿的广东话麻麻，但今日现场所见她进步神速可夺「飞跃进步奖」，因为对方有请老师教导广东话。
5号魏欣多谢父母给好身材
5号魏欣对于获师姐大赞穿著汉服很美，她表示自觉有8分，尚余2分可以有进步，又认为自己需要表情管理，皆因会经常笑到见牙不见眼。谈到拥有丰满上围的她，获得不少网民关注她的身材。5号魏欣表示多谢父母给予好身材，亦觉得穿著泳衣最辛苦，因为拍摄时好冻。提到10号陈梓颖自爆肥了3kg，她表示仍未减到3Kg，虽然变肥了，但没有量度上围，不过仲有一个月时间到决赛会努力减。
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