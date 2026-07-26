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王敏德老婆索爆！58岁名模马诗慧坐豪华游艇叹世界 穿黑色比坚尼晒极致性感

影视圈
更新时间：10:00 2026-07-26 HKT
发布时间：10:00 2026-07-26 HKT

王敏德的妻子、现年58岁的名模马诗慧(Janet Ma)，虽然已是三名子女的母亲，但身材保养得宜，至今依然非常健美，令人羡慕。马诗慧与王敏德结婚多年，家庭生活美满，她亦不时在社交平台分享生活点滴，展现冻龄美魔女的魅力。

马诗慧豪华游上尽展名模身材

近日，马诗慧在IG上分享了一系列出海享受阳光与海风的悠闲照片。从照片可见，马诗慧身处一艘豪华游艇上，背景是蔚蓝的大海和翠绿小岛，风光如画。马诗慧亦大方分享多张泳装照，尽显其模特儿的完美身段，腹部线条紧实，状态绝佳。

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马诗慧穿比坚尼散发健康性感美

在其中一张照片中，马诗慧穿上黑色比坚尼，配搭型格的太阳眼镜和草帽，在游艇甲板上摆出自信的姿势，散发出健康性感美。除了个人独照，早前马诗慧也分享了与好友穿上同款泳衣的合照，庆祝对方生日，足见其享受生活的惬意。

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马诗慧出席盛会疑露毛？

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