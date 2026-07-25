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罗孝勇脊医实习告急网上「拉客」 明年结束「分居」 预告跟王丹妮展开生育计划

影视圈
更新时间：22:00 2026-07-25 HKT
发布时间：22:00 2026-07-25 HKT

37岁的罗孝勇于2010年参加《超级巨声2》夺得季军入行，多年来有见演艺事业发展未算突出，在2022年毅然放下家庭，返回澳洲重新出发，以30多岁之龄重返校园，为转行铺路。近日罗孝勇在IG更新近况，透露已经正式实习，为未来成为脊医迈出重要一步。

罗孝勇为实习储时数

罗孝勇四年前突然返回澳洲，于澳洲莫道克大学（Murdoch University）攻读为期5年的神经及骨骼科（脊医）课程，并预计在明年2月毕业。目前已进入实习期，罗孝勇在IG分享自己的当值表，更半开玩笑地向网民「拉生意」：「大家可以打电话去MUCC预约，或者直接喺度DM我都得。今年要达到毕业所需嘅治疗次数，时间真系有啲赶同吃力，所以大家嚟捧场真系帮咗我大忙呀！」

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罗孝勇成绩好获校方颁卓越奖

罗孝勇由歌手转型做脊医绝非易事，在正式入学前，曾花一年时间闭关自学才成功考入大学。罗孝勇凭著「活到老，学到老」的信念，以及对人体骨骼、神经系统的浓厚兴趣，取得不俗的成绩，并获校方颁发「学术卓越奖」（Academic Excellence Award），老婆王丹妮当时曾飞到澳洲珀斯为老公庆祝。

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罗孝勇与王丹妮拍拖5年，于2020年注册，3年后才到澳洲补办婚礼。罗孝勇为圆脊医梦，与太太王丹妮新婚不久便展开为期5年的「异地婚姻」，「分居」生活多时终于迎来尾声，等罗孝勇明年毕业后决定执业地点，王丹妮便会「夫唱妇随」陪伴老公，结束两地生活，有指二人更有「造人」计划。

罗孝勇返港见证继女夺奖

此外，罗孝勇最近专程返港，为出席王丹妮女儿罗芷欣（Affa）的小学毕业礼，对于继女视如己出的罗孝勇，开心分享Affa荣获「油尖旺杰出学生奖励计划」奖项。罗孝勇在IG公开一家三口合照，自豪留言：「So proud of my little girl！」

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