李丽珍惊喜合体陶大宇 《大时代》丁益蟹方婷相隔34年重逢 珍妹评旧拍档：唔系咁好人

TVB经典剧集《大时代》早于1992年播出，至今已相隔34年，依旧是观众心中的不朽神作。剧中丁家与方家的恩怨情仇，让观众看得咬牙切齿，近日饰演丁家二少「丁益蟹」的陶大宇与方家二女「方婷」的李丽珍惊喜合体，为抖音片拍摄，掀起网民回忆杀。

李丽珍获赞保养得宜

陶大宇前日（24日）在IG分享与李丽珍的合照表示：「继 #大时代 后已经超过30年冇见，今次再和珍妹 #李丽珍 合作抖音宣传片，回忆满满。」照片中见到二人久别重逢，陶大宇又翻出《大时代》的画面截图，作为二人当年今日对比，获网民大赞李丽珍保养得宜，年届60岁未有走样。

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陶大宇与李丽珍直播带货

另一影片见到陶大宇与李丽珍进驻抖音直播带货，一同在尖沙咀街头取景拍带货宣传片，吸引大批途人围观，场面墟冚。陶大宇开玩笑说自《大时代》后失散，李丽珍则笑称陶大宇当年在剧中糟质妹妹：「都系唔系咁好人。」又指大家变化不大。

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网民集体回忆《大时代》经典对白

不少网民对陶大宇与李丽珍相隔多年再次同框，引发热烈讨论，更用上《大时代》经典场面留言，非常入戏：「珍姐小心佢扔你落街呀」、「可以换阿珍掟你落楼」、「我只记得你企图强奸她」、「我记得个大宇个对白『尊重啲？尊重啲就冇！张就啲就有！』」也有网民赞二人状态极佳：「大宇哥keep得好」、「珍妹仲系好靓」、「女神冇走样」，更叫陶大宇：「快d唱返首倒转地球先啦」、「来吧倒转地球！」

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