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香港小姐2026｜陈懿德劝2号李泽欣「忍口」 1号袁丝珩变「喊包」第一个落泪

影视圈
更新时间：19:15 2026-07-25 HKT
发布时间：19:15 2026-07-25 HKT

《2026香港小姐竞选》12位候选佳丽早前在3位师姐冯盈盈、黄嘉雯及陈懿德带领下到湖南展开外景之旅，更录制成特备节目《香港小姐湘遇记》。今日（25日）于电视城举行《香港小姐湘遇记》试映会，播放精华预告三位师姐分成为3组，分别有师姐陈懿德与1号袁丝珩（Bernice）、2号李泽欣（Scarlett）、7号杨媛媛（Vera）、12号汤家琳（Caris）：师姐冯盈盈与3号李澄晴（Chorie）、5号魏欣（Etherine）、9号周芳姿（Gracia）、10号陈梓颖（Cecilia）：师姐黄嘉雯与4号谭雅文（Tiffany）、6号卢蔚晴（Jasmine）、8号邓匡闵（Ada）、11号颜懿菲（Agnes），众人在台上分享当地的点滴。

李泽欣解释没有偶像包袱

陈懿德透露在湖南拍摄最后一日，发现1号袁丝珩是组员中第一个落泪，虽然2号李泽欣都有喊，但有偶像包伏，因为摄影组一路追住她拍摄就走去避开，最终被追到。2号李泽欣解释并非有偶像包袱，只是不想脆弱一面不想让大家见到。提到2号李泽欣在社交网指自己情绪复杂，她表示由面试到现在的生活变化大又经验好多，但状态亦适应不同改变。提到她自爆不戒口，问到可有减肥？2号李泽欣笑言不敢懒，陈懿德指建议对方要忍口。
 

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