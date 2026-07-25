翁嘉穗72岁富商老公游韩出事持续发烧 邬友正病逾10日惊觉健康无价萌生退休念头

前港姐冠军翁嘉穗的富商老公邬友正，日前度过72岁生日，但今年外游庆祝可谓祸不单行。邬友正日前已透露一家人先去温哥华，再飞往首尔旅行，不料旅程中的第一日已全家病倒，而邬友正更因病情反复，至今仍未完全痊愈。

邬友正8天韩国假期泡汤

据邬友正IG透露此行到达韩国首尔后，一行四人染上流感，邬友正一度发烧至39.7度，相较之下同行的11岁儿子，第二日已活蹦乱跳，而太太翁嘉穗及83岁的助手，则在短短三日内迅速康复，唯独邬友正被病魔缠身超过十日，连生日也病住度过。邬友正在帖文中苦笑道：「医生叮嘱要留酒店休息，8天韩国假期泡汤了！好彩还未食我太太订好的韩式烧烤和韩式炸鸡，否则后果不堪设想。」

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邬友正回港后反醒病倒原因：「身体在发出警告，一定要改！」邬友正认为身体出问题，其实一早已有迹可循：「近几个月实在太过放纵，烧烤、煎炸食物、薯条薯片、雪糕蛋糕，样样唔节制再加上长期四处奔波，行程排到满满当当，身体终于扛不住，藉今次流感，狠狠给我敲响警钟，被逼按下生活暂停键，整整十日甚么工作都放低。」

邬友正康复后有感而发

虽然俗语有云小病是福，但身体发出警号亦令邬友正身心俱疲：「卧病十几日，长期疲累积压，一度陷入万念俱灰嘅低落情绪：不时萌生提早退休、搁置歌唱与舞蹈工作嘅念头，只想卸下忙碌，过悠闲恬淡嘅退休日子，整整十多日都郁闷难抒。」邬友正逐渐复工后，打算将工作量减半，戒绝大部份不健康的垃圾食品，并重新调整生活作息：「呢场小病亦令我彻底明白，身体健康才是最无可替代嘅珍贵财富。」

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