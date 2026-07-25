邓涛演舞台剧挑战做歌手感紧张 赞刘青云零气场：他不会给予压力身边人 自嘲获最佳新演员奖靠「屎忽撞棍」

邓涛今日（25日）到又一城出席舞台剧《尼斯湖水怪》记者招待会。邓涛表示，过往只在舞台剧演出过群众演员，当时只得一句对白，今次舞台剧《尼斯湖水怪》中，她的角色是一个具挑战性的演出，她要饰演一个歌喉并不算特别好的歌手，这对她来说其实需要花不少功夫去准备与调整。

邓涛与刘青云演出好开心

她表示由于演舞台剧经验尚浅，以前很少会长时间排练，导致紧张不安，但可以跟其他演员一起在舞台上「碰撞」感觉却很开心，剧组预计于八月中才正式排练，又说与各演员们早已认识，相信也有一定默契。此外，邓涛现正拍摄电影《复仇的人》，与影帝刘青云演出，她称，拍摄时很开心，由于戏中她的角色相当沉重，庆幸有青云及导演邱礼涛很有经验在旁指导，令她感觉很安心。

邓涛指刘青云不会给予压力给身边演员

至于青云赞她拍第一套戏便拿最佳新演员奖？她笑言：「只是『屎忽撞棍』哈哈！」问她这次合作可有向他求教演戏心得？她说：「没有问，也不够胆问，但演出时会从旁偷师观察，对我演出大有帮助。」问她有没有被青云的气场吓倒？她表示，没有被他吓倒，他是个很好的演员，不会给予压力身边的演员，会令人感觉很舒服，更说：「我之前看了他在电影《爸爸》的演出，那种日常生活感，就是他一种很强的特质，这方面我要向他学习多一点，希望自己都可以融入成为角色的人物。」