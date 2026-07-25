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台风红霞丨《大龙凤》舞台剧今晚演出紧急取消 昨晚西九首演出品人古天乐到场力撑

影视圈
更新时间：18:05 2026-07-25 HKT
发布时间：18:05 2026-07-25 HKT

「One Cool Stage天下一幕」头炮人气舞台剧《大龙凤》原定今晚（25日）举行第二场演出，却因受台风「红霞」逼近影响，大会无奈宣布取消今晚场次。这部连开21场且门票火速售罄的瞩目舞台剧，昨晚（24日）才于西九文化区自由空间大盒隆重首演，突如其来的「打风」取消消息让不少准备入场的剧迷大感可惜，不过出于安全理由而取消演出的安排亦让网民赞赏，观众敬请密切留意官方后续的退票或补场安排。

《大龙凤》首演夜星光熠熠

虽然第二场演出受天气阻碍，但昨晚《大龙凤》的首演夜可谓星光熠熠，气氛热烈且笑声不绝于耳。身为出品人的古天乐亲自现身撑场，并以「非常圆满」来高度赞赏整晚台前幕后的精彩表现；圈中好友如谢安琪、苏玉华、小薯茄及农夫等亦纷纷到场支持。一众主创及演员在首演过后难掩兴奋心情，大方分享了首场演出的深刻感受，足见作品口碑载道。

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《大龙凤》主演阵容强劲

今次《大龙凤》的幕前幕后阵容极具看头，由张继聪联同张志敏、郭芙携手监制，朱栢谦更身兼导、演两职。主演阵容汇集了廖子妤、何嘉莉、吴冰（小薯茄）、黄梓侨、徐浩昌（肥肠）、汤君慈、许月湘、赵君瑜、李玗蓁及黄诗咏等多位话题演员。结合强劲的制作班底与炽热的首场反应，绝对是本年度不容错过的本地舞台剧焦点。

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