「未来百亿新抱」胡美贻晒性感泳照 好身材彻底曝光 与谢玲玲儿子林孝贤拍拖已见家长

前港姐胡美贻近年凭节目《港女野人》，以性感形象入屋，不过更引人关注的是她与名媛谢玲玲儿子林孝贤的恋情。胡美贻对待感情事较为低调，但在晒性感照方面则向来毫不吝惜！热爱阳光与海滩的胡美贻，近日趁著炎炎夏日，飞往希腊的伯罗奔尼撒半岛（Peloponnese）马尼地区（Mani），该处的利梅尼村（Limeni）以其清澈的翡翠色海水而闻名。胡美贻享受难得假期，并在社交平台分享旅游靓相，大派福利。

胡美贻鲜橙色比坚尼养眼

胡美贻昨日（24日）在IG分享旅游照，有不少风景及睇日落的照片，最吸睛的莫过于胡美贻身穿鲜橙色比坚尼的水著靓相。照片中的胡美贻在游艇上大晒健康小麦色肌肤及弗爆身材，腹部线条结实，展现零赘肉的完美体态。胡美贻对著镜头单眼甜笑，充满阳光气息，让网民大饱眼福。不少网民睇到胡美贻的水著靓相留言激赞：「好靓，健康」、「泳衣永久漂亮」、「人靓景靓」、「好身材靓女」、「咁耐冇post，愈来愈靓，愈来愈fit」，可见胡美贻的魅力。

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胡美贻获有米父亲打本创业

32岁的胡美贻于2017年参选香港小姐入行，虽然落选，但凭借出众外貌和身材，成功签约TVB。据指胡美贻家境富裕，加入娱乐圈后，仍积极发展个人事业，有传获父亲打本百万创业，开设多间手摇饮品店、榴梿甜品店。在感情生活方面，胡美贻较为低调，于2024年爆出与名媛谢玲玲儿子林孝贤相恋，曾曝光在疑是男方市值4亿的九龙塘独立屋开生日派对，有指二人感情稳定，胡美贻有望嫁入豪门做百亿新抱。

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