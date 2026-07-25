柯炜林演舞台剧《尼斯湖水怪》会量力而行 赴苏格兰高地旅行买礼物送给观众 再次失影帝输给刘冠廷：心悦诚服

柯炜林主演的电影《大蒙》在《第28届台北电影节颁奖典礼》上，角逐最佳男主角奖，可惜柯炜林再次失落奖项，但电影《大蒙》则夺得最佳剧情长片、最佳编剧、最佳原创电影歌曲、最佳美术设计及最佳造型设计，共5项大奖。最佳男主角奖则由主演电影《双囍》的刘冠廷夺得。

柯炜林已「大个仔」

今日（25日）柯炜林、梁仲恒、邓涛及黎济铭到又一城出席舞台剧《尼斯湖水怪》记者招待会。对于再次败于刘冠廷，柯炜林坦言：「输给他两次，两次都心悦诚服，他是一位可敬的演员，自己当然会消化一下，都会嬲一下，但我已经大个仔，嬲两下便算、嬲两天便原谅了，（真的想与他合作吗？）真心想与他合作，不过，输了之后有两日不想与他合作，第3日我便想与他合作，可以直接与他斗戏，但可能连提名也没有，哈哈！」他续指，现在开戏难，所以每一次有机会开戏时，就要好好去面对角色，他说：「相信我们一代演员正面对的困境其实差不多，但比起以前更考验自己的韧性，我觉得这方面大家做得不错。」

柯炜林每次检验报告好靓仔

由于他一直面对肺腺癌，问到这次接演舞台剧能否承受演出的压力？柯炜林觉得10场演出对他来说没问题，因为眨眼间过了一年时间，还记得去年这个时候知道有这个病，经历一年大小事，大家也见证到他的变化，更表示，其实病发后他也没有正式去休息，在完成舞台剧《笨蕉大剧院》后，他便随即投入了多项电影宣传活动、出席颁奖典礼及品牌活动，跟过往一样继续生活，直到早前他才真正抽空放假去之旅。他说：「希望说给人家知道，我有能力生活下去，健康情况会量力而行，我不会推自己去极限，也有定期六至八星期见医生、检查及覆诊，（医生可有要求你不要太辛苦？）医生建议我将自己当作长期病患看待，身心健康最重要，一年前不敢坦然去讲这件事，现在已经可以畅所欲言，亦已经记不起已经一年，越来越融入自己的生活。」他表示，现在配合适量运动、健康饮食及饮暖水，烟也戒掉了一年，每次检验出来的报告也很「靓仔」。

柯炜林与观众小小约定

早前终于有12日假期，柯炜林得知要参演舞台剧《尼斯湖水怪》，便飞往苏格兰高地旅行，在尼斯湖几天，他更特别买了礼物，将会在舞台剧每晚演出时，送给当晚的一位观众，但他仍未想出观众获奖的方式，问到若加场有否买了足够的礼物？他表示，准备了亲手制作的小手作。并说：「每晚送给一位观众，算是我跟他小小的约定。」