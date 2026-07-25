梁芷珮22岁大仔Brendan港大新闻系毕业一家到贺 IB状元兼港队代表文武全才超屈机

TVB旅游达人梁芷珮（Christy）因主持《潮什么系列》而深受观众喜爱，事业得意的她家庭生活同样美满。近日，梁芷珮在IG分享温馨家庭照，庆祝22岁长子Brendan从香港大学毕业。在照片中，Brendan穿著毕业袍，与父母、弟妹及爱犬一同合照，一家人齐聚校园，场面温馨。爸爸Kenneth更在网上留言，表示为儿子感到无比骄傲：「Mom and I will always be there to support you through the highs and lows（妈妈和我也会永远支持你，与你共渡每个高低起跌）。」

梁芷珮大仔是IB状元兼港队代表

梁芷珮的长子Brendan绝对是「文武全才」的典范。Brendan不仅在国际文凭大学预科课程（IBDP）中考获34分的优异成绩，成功入读心仪的香港大学新闻学系，更在去年以交换生身份远赴丹麦留学。除了学业成绩彪炳，Brendan在运动方面同样表现卓越，曾是高尔夫球港队代表，现时则对软式曲棍球（Floorball）充满热诚，并成功入选港队，代表香港出外比赛，绝对是品学兼优。

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梁芷珮大仔Brendan前途无可限量

梁芷珮与摄影师老公Kenneth结婚22年，育有两子一女，家庭生活幸福。如今大仔Brendan在学业和运动上均取得骄人成就，前途无可限量。从梁芷珮分享的毕业照可见，一家人关系紧密，幸福之情溢于言表，实在令人羡慕。

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