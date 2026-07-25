古天乐现身《大龙凤》首演 踢爆张继聪压力大骚前怪梦缠身 被追问亲自落场演出 : 搞演唱会先啦！

「One Cool Stage天下一幕」头炮舞台剧《大龙凤》昨晚正式开锣。由张继聪联同张志敏、郭芙携监制，主演阵容包括有朱栢谦身兼导、演，还有廖子妤、何嘉莉、吴冰（小薯茄）、黄梓侨、徐浩昌（肥肠）、汤君慈、许月湘、赵君瑜、李玗蓁、黄诗咏等。老板古天乐现身撑场，并以非常圆满赞赏整晚台前幕后的表现，令首度担任监制，连晚发怪梦的张继聪如释重负！

张继聪开心获古天乐收货

首次跨界担任监制的张继聪坦言十分紧张：「第一次面对咁大压力，做演员都冇咁紧张，但今日真系好感动，全靠成个团队嘅努力同老板（古天乐）嘅支持，先有机会俾我哋去尝试同成长！」他笑言偷望过坐在身旁的老板古天乐，见对方展露笑容，相信今次演出已获对方「收货」，直言终于能安心睡个好觉，并笑言今晚要破例食消夜庆祝！古仔在台上踢爆首任监制的阿聪为了今次的演出压力爆煲，连夜发怪梦，但看了昨晚整场演出后，眼见大家遇上的所有难题都能够迎刃而解，绝对是一个完美的表演！

廖子妤何嘉莉对黄梓侨赞不绝口

剧中分别饰演新人黄梓侨（Elvin）母亲的廖子妤与何嘉莉，对「儿子」赞不绝口，被对方的演技融化了，难以相信是第一次舞台演出，连声赞对方「太有天分、非常聪明」。而首度参演舞台剧的Elvin感谢大家给予信心：「好开心排练咗两个月，听到台下观众的笑声，再次证明这两个月的排练真系work！希望之后20场都可以keep住这个水准，每一位观众都睇得开心。今日正式演出连彩排，且挑战快速换装（quick change）虽然一日演两场感觉超攰，但收获大满足！」完场后返回后台，Elvin第一时间上前拥着父母，开心到哭。

朱栢谦靠吴冰入戏

同样首度演出舞台剧的何嘉莉，坦言这是自己暂时最感动的一次演出：「虽然只系第一场，但我已经忍唔住系咁喊！」廖子妤称三个月的排练犹如上学般开心，每一日都见面，超享受这样的生活。朱栢谦大赞一对「仔女」黄梓侨（Elvin）、吴冰非常醒目：「Elvin有一种无私、托起成个戏嘅心，就算未受过专业训练，但一个眼神就能知道对手需要咩并给予配合。」他坦言做戏过程非常愉快，甚至有时要靠「女儿」（吴冰）的支撑才能入戏。而首演结束后仅半小时，吴冰直言心情夹杂着开心与迷茫，至今仍沉浸在混乱却兴奋的氛围中。首次演出舞台剧的汤君慈（Bruce）感激监制与导演度了许多搞笑桥段，把他的角色引发不少笑点；而徐浩昌（肥肠）坦言自己最大的挑战是剧中关键独白物（monologue）。

古天乐望观众多多支持

身为出品人的古天乐现身全力撑场，大赞这是 One Cool Stage 举办的大型舞台盛作，并形容这只是一个开始，希望观众多多支持。当被笑问会否亲自落场演出时？古天乐幽默回应：「不如咁讲啦，我先搞演唱会先啦！」为首演之夜划下欢乐又圆满的句点。