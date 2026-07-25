谭凯琪与吕晶晶因财反目告上法庭 大晒与富贵姊妹杨秀惠「真友谊」 态度对比强烈

谭凯琪（Zoie）早前因与前闺密吕晶晶、邓特希的金钱纠纷入禀高等法庭，但无损其心情，近日她相约相识超过十年的富贵闺密杨秀惠（Vivien）庆祝生日。杨秀惠于社交平台分享多张合照与影片，相中谭凯琪特别送上一个印有寿星女样貌的「Supermum」人像公仔作为礼物，逗得杨秀惠非常开心，两人更与公仔一同合照，对著镜头摆出趣怪表情。在其中一段影片中，谭凯琪亲自为杨秀惠唱生日歌，二人更开心得作状亲吻，场面相当温馨。

杨秀惠赞谭凯琪「人美心更美」

杨秀惠在帖文中大赞谭凯琪「人美心更美」，透露对方每年都会提前一个月细心为她安排庆生，感叹在忙碌生活中仍被对方放在心上，是需要珍惜一辈子的缘分。谭凯琪则幽默留言回复：「我答应过自己，今年要送你一个爆笑嘅生日礼物，目标达成 yeah」。谭凯琪对待这位十年知己可谓全心全意，不但花尽心思制造惊喜，更展现出对真朋友的无比重视与疼爱。

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谭凯琪与吕晶晶因财反目

然而，面对另一位昔日「好姊妹」吕晶晶，谭凯琪的态度却截然不同。上月她入禀高等法院，呈请前TVB监制邓特希与吕晶晶破产，意外揭露二人的夫妻关系。谭凯琪日前哽咽回应事件，表示入禀追讨金钱并非近期之事，早已规划法律程序，坦言自己也不想搞出官非，但在追讨不果、且对方在她入禀后依然零联络的情况下，只能听从身边人支持采取法律行动。

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谭凯琪斥吕晶晶诚信破产深感失望

谈及与吕晶晶现时的关系，谭凯琪直言双方已有一段时间没有联络，并坦承关系破裂不单是因为金钱，更是因为「诚信」破产，令她深感失望。相比起对杨秀惠的珍重与热情，谭凯琪对这段逝去的友谊显得彻底心淡，更以过来人身份奉劝大众：「友谊就系咁，所以大家唔好借钱畀人。」似乎充分展现了谭凯琪对待真心相待的朋友重情重义，但面对背信弃义之人亦绝不心软的爱恨分明的性格。

案件编号：HCB4472/2026及HCB4473/2026

吕晶晶疑拖欠谭凯琪金钱被揭与邓特希夫妻关系：