《变相怪杰》名导Chuck Russell家中辞世 享年74岁 曾一手将金美伦戴雅丝、占基利捧红

曾一手捧红占基利（Jim Carrey）和金美伦戴雅丝（Cameron Diaz）的《变相怪杰》名导Chuck Russell，当地时间周三于加州圣地牙哥家中辞世，享年74岁。据报道，当地消防部门于周三下午接获报警电话，表示Chuck在家中发生医疗紧急情况，并已失去意识。Chuck的家属及代表律师已向媒体证实死讯，至于详细死因仍有待相关部门进一步公布。

Chuck遗作是2024年恐怖片《Witchboard》

Chuck于80至90年代执导过多部卖座电影，除了带挈占基利升格成为国际巨星的1994年疯狂喜剧《变相怪杰》之外，1987年经典恐怖片《猛鬼街第三集：揾替身》，由阿诺舒华辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的1996年动作巨片《蒸发密令》，以及令「The Rock」狄维庄逊（Dwayne Johnson）成功打入荷里活的2002年电影《盗墓迷城外传：蝎子王传奇》，都是Chuck的作品。他毕生曾执导过10部电影，亦曾监制过7部影片，当中包括由名导米高曼（Michael Mann）执导、汤告鲁斯（Tom Cruise）与占美霍士（Jamie Foxx）主演的2004年卖座动作片《同行杀机》。而其执导遗作是2024年恐怖片《Witchboard》。

占基利视Chuck为大恩人

占基利周五接受TMZ访问时，亦悼念了这位捧红他的大恩人：「我非常荣幸能与Chuck Russell合作，在拍摄《变相怪杰》期间，他在片场营造了一种充满活力、天真烂漫的氛围，充满了惊喜和友谊。」他又补充指导演为片场带来了一种「玩乐精神」，激励了演员和工作人​​员：「多年来，我们每个人都因那段充满活力、永恒难忘的时光而感到无比幸福。我认为《变相怪杰》是我创作生涯中最珍贵的瑰宝之一。谢谢你，Chuck！」