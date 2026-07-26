《中年好声音4》决赛7强名单疑流出 香港选手全军覆没？ 三甲大热周志康传被foul惹众怒

TVB皇牌歌唱选秀节目《中年好声音》自2022年开播至今，在网上掀起不少热话，日前连续担任四届评判的肥妈证实，《中年好声音4》完赛后将停办1年，评审之一的张佳添早前分享最后一日录影照，整个团队都表示不舍。《中年好声音4》总决赛将于8月23日假启德体艺馆举行，届时将有7名选手被选出参与决赛。当中被视为大热的周志康被传将会遭到淘汰，近日疑似7强名单流出，令不少粉丝哗然。

7强名单疑流出 香港选手全军覆没？

十强赛事重启「累积排名分」制度正式展开，比赛共分5个回合，前4回合不设淘汰，至第5回合累积排名分数最低的3位选手将被残酷淘汰，终极7强正式诞生。 近日有疑似提早知道7强名单的网民，在《中年好声音4》的讨论区发文疑似爆料：「如果7强没有你喜欢的选手，我劝大家就无谓浪费金钱时间了，留返啲钱第时偶像有商演去支持吧！周志康、陈旭培、郑仲豪，你哋三个都很好，祝福你哋将来会有更好的发展。」暗示三人在7强止步，推测最后7强选手是郑家声、吴亦伟、尹景顺、蔡宓婕、许美琪、尤淑情及许云妮。

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周志康曾被网民视为「内定冠军」

经过一轮激烈比赛，十强选手已经诞生，当中包括周志康、郑仲豪、郑家声、陈旭培、吴亦伟、尹景顺、蔡宓婕、许美琪、尤淑情及许云妮，在芸芸参赛者中，以「企鹅人」神秘身份参赛、《超级巨声》出身的周志康越战越勇，曾被网民视为「内定冠军」。不过周志康曾否认自己是「内定冠军」，并称：「相信喺舞台上，如果你表现得唔好，呢件事反而系否定紧自己，所以唱好每一首歌系最实际嘅。假设如果我唱得唔好，但攞高分，我会唔开心。」但近日有网民剧透：「请大家唔好闹我冇操守，因为我明白观众粉丝们都好想自己个偶像入围，亦都唔介意畀过千元买飞入场支持，但如果7强没有你喜欢的选手，我劝大家就无谓浪费金钱时间了，留返啲$第时偶像有商演先去支持吧！周志康、陈旭培、郑仲豪，你哋三个都很好祝福你哋将来会有更好的发展。」

有人质疑消息的可信程度

事件随即在掀起争议，有人留言：「一位香港都冇，唔怪得决赛飞卖得咁差，预备送飞。」、「无仲豪，真系好伤心。」、「呢3个我都钟意，无佢哋真系唔使嘥钱睇~」、「周志康冇份咁我都费事睇。」、「感谢剧透，可省回去启德的钱，集中火力支持喜爱的歌手。」、「其实我系估周志康同埋郑仲豪，第三个真系好难估，陈旭培foul嘅话好难相信，即系冇晒香港代表。」、「总决赛，如真系你所说，全部是外籍人士！」、「可以唔驶睇~」、「OK啊，明白，咁我决定唔买飞啦！原本我打算一家人买六张飞一齐支持周、郑，咁留返下次佢哋有演唱会再买吧，谢谢！」不过亦有人质疑消息的可信程度：「网上所谓嘅剧透都不能尽信，放长双眼睇下边个系人、边个系鬼。」但这网民表示：「可以唔信我，我都想个结果唔系咁，等8月16日吧，反正大把飞剩。」甚至有人称：「咪扮剧透，旭培已入七强。」其后有人回应：「当日录影完毕听到佢话毕业快乐㖞。」

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周志康曾经为少了唱歌机会而灰心

周志康在2009年与孪孖生哥哥周志文因参加第一届歌唱选秀节目《超级巨声》而签约TVB加入娱乐圈，不过入行后以拍剧为主，周志康曾经为少了唱歌机会而灰心：「呢行系要默默耕耘，唔出歌又唔代表我唔钟意音乐。」周志康回想当日经理人问他是否有兴趣参加《中年好声音4》时，他坦言曾有犹豫，始终近年主力在拍剧、主持方面发展，难免会担心自己是否能够再次适应比赛的节奏，加上自己本身不是一个热衷于竞技的人，但再三考虑后，深知自己仍热爱唱歌，最终决定把握这次机会。

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