波波读火星文谜底揭盅 陆浩明、冯熙燮与外星人同枱 《呢度都有外星人》8.3迎首播

早前美国政府公开多辑「UAP」（不明异常现象）照片，举世瞩目，再次惹起世人对「外星人」的关注。无独有偶，上星期翡翠台及TVB Plus（82台）播出的节目宣传片中，片末均出现古怪现象，三位女主持黄婧灵（波波）、林映晖（晖哥）、黄滢仴（Verena）、恍如被「上身」般，无故念出一段「外星文」。而上周另一条短片更震撼，一只不明飞行物体来到将军澳，短暂停留在TVB上空。接住便见到身高近3米的疑似外星生物，由TVB保安护送进入TVB办公大楼后跟陆浩明、冯熙燮（Ryan）、罗毓仪（Yuki）等人疑似开会。片段曝光引起网民广泛讨论，都想知道葫芦到底卖甚么。

「火星文」读白透过AI生成

今日谜底终于解开，首先波波、晖哥及Verena的「火星文」读白，是透过AI生成，将原本的宣传语句「呢度都有外星人，82台TVB Plus」反向播映。目的已呼之欲出，是为8月3日直播新节目《呢度都有外星人》宣传。今次负责短片制作的FF工作室，运用AI技术重塑外星人和UAP影像，突破虚实界限与艺人同场演出，效果异常逼真。《呢度都有外星人》由陆浩明，Ryan及Yuki主持，逢周一晚9点半及周二晚9点35分TVB Plus（82台）直播。想知道外星生物有那几款物种、人类被绑架事件、金字塔、三星堆是否与外星生物有关连，就要留意节目播出。