谢贤离世丨谢霆锋丧父后首发近照 强忍悲痛开演唱会彩排照曝光 「遥望天空」惹鼻酸

《星岛头条》日前独家报导，谢霆锋父亲、一代巨星谢贤（四哥）7月16日因肺炎病逝，享年89岁。谢霆锋为此由内地急忙赶回香港，为父亲低调处理身后事。在陪伴父亲走完最后一程并待父亲过了「头七」后，谢霆锋即敬业地返回内地继续工作，并于今晚（25日）在青岛举行《谢霆锋进化演唱会》。今日，他于演出前，在社交平台分享多张彩排照片，包括手持吉他及遥望天空等的画面，并向歌迷预告：「#EvolutionNicLive #青岛 今晚见」，这次是他丧父后首度公开演出，不少圈中人及歌迷都留言为他加油。

谢霆锋经历丧父之痛火速敬业开骚

在谢霆锋分享的彩排照片中，他身穿黑色T恤，头戴黑色鸭舌帽及太阳眼镜，造型低调却不失型格，全情投入地弹奏多把不同的电吉他。其中一张照片更显示他站在一颗巨大的星球模型上，悬吊在半空中，下方则有乐团伴奏，场面十分壮观，可见演唱会制作的用心与庞大规模。尽管刚经历丧父之痛，谢霆锋在彩排中依然表现专业，眼神专注，为青岛的演出做足准备，秉持爸爸态度「The show must go on」，继续工作。

相关阅读：谢贤离世｜Coco开直播忆最后晚餐：没想到是永别 叹难找好男人如四哥 回乡相睇屡遭嫌弃？

网传谢贤谣言 谢霆锋发声明澄清

在谢贤离世后，家人本希望低调处理后事，但网上却流传大量关于谢贤「病因」和「遗产分配」的虚假资讯，引发外界诸多揣测与误解。事实上，谢贤的身后事由家人低调处理，已于日前在和合石进行火化。面对网上不知内情人士捏造事实、恶意造谣的行为，谢霆锋日前也决定不再沉默，透过公司发表声明以正视听。声明强调，「逝者已矣，其名誉、隐私及人格尊严应受到法律保护与社会基本尊重」，并严正要求相关人士立即停止发布及删除所有不实内容。声明最后措辞强硬地表示，若有人执意散布虚假资讯，将依法保留追究相关责任的权利，绝不姑息，展现其维护父亲最后尊严的坚决态度。

相关阅读：独家丨谢贤「头七」骨灰待安置 晚年获孝顺仔霆锋月租10万半山豪宅 与前妻狄波拉为邻