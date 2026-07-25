香港小姐2026丨1号袁丝珩为主题乐园演员 浸大学霸拥丰富幕前经验 曾夺世界华人美后季军

全城瞩目的TVB年度选美盛事《2026香港小姐竞选》决赛将于8月30日隆重举行，今年大会以「敢 · 至完美」为主题。12位候选佳丽正积极备战决赛，名单包括1号袁丝珩（Bernice）、2号李泽欣（Scarlett）、3号李澄晴（Chorie）、4号谭雅文（Tiffany）、5号魏欣（Etherine）、6号卢蔚晴（Jasmine）、7号杨媛媛（Vera）、8号邓匡闵（Ada）、9号周芳姿（Gracia）、10号陈梓颖（Cecilia）、11号颜懿菲（Agnes）以及12号汤家琳（Caris）。今届港姐阵容学霸云集，超过半数为硕士毕业生。在一众高学历佳丽中，1号袁丝珩凭借极度随性的姿态成功突围而出，成为今届被网民热捧的佳丽之一。

香港小姐2026丨1号袁丝珩浸大毕业 拥丰富演出经验

报称是主题乐园演员的1号袁丝珩，为香港浸会大学传理学学士毕业。1号袁丝珩不单拥有高学历，更是一名拥有多重身分的斜杠族，拥有极为丰富的幕前演出经验，涉猎范畴包括活动司仪、舞台剧演员及网店模特儿。丰富经验令1号袁丝珩有别于传统选美佳丽的拘谨，1号袁丝珩表现出极度随性自然的态度，充满个人特色与亲和力。有网民大胆预测，指1号袁丝珩不但极有机会夺得友谊小姐，甚至有望打破历年友谊小姐难入三甲的魔咒，强势冲击三甲宝座。

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香港小姐2026丨1号袁丝珩曾夺《世界华人美后2026》季军

在参选香港小姐前，1号袁丝珩曾参加在吉隆坡举行的《世界华人美后2026》并成功夺得季军。1号袁丝珩当时表示，作为土生土长的香港人，1号袁丝珩始终觉得自己有责任守护中华文化。1号袁丝珩认为香港的中西合璧能成为一座桥梁，让世界看见中华文化，将传承延续下去。1号袁丝珩感恩在该次选拔中收获了难忘的成长经历，遇见了更坚定的自己。

香港小姐2026丨1号袁丝珩撞样19年港姐亚军王菲

1号袁丝珩返港后继续提升自己并转战香港小姐。在首轮面试上，1号袁丝珩的主题乐园演员身份已经令人大感好奇，接著1号袁丝珩更因撞样2019年港姐亚军王菲而被封为「翻版王菲」。这称号无损网民对1号袁丝珩的评价，不少留言力撑1号袁丝珩并非倒模出来的佳丽。1号袁丝珩笑言觉得自己的鼻子与王菲相似，对于被指是「翻版王菲」感到开心，并希望自己能像王菲当年一样获得好成绩。1号袁丝珩强调参选香港小姐是因为已经表演多年，期望能在这盛大舞台上继续展现自我。

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