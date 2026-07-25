「一蚊Joe」游莨维工作态度遭公审？重温四大争议 曾直播生仔、寸港闻记者成热话

凭《一掷千金》入行、前TVB《东张西望》主持「一蚊Joe」游莨维，近日卷入工作态度争议，被网民在Threads炮轰，大数「懒理司仪稿」、「坐埋一边煲剧」、「迟到一小时」三宗罪。而一蚊Joe在IG贴出工作流程表（Rundown）企图以证清白，但反击举动遭网民耻笑唔识睇通告时间。而入行踏入20年的游莨维，过往曾发生过不少「惹火」是非，引起回响。

一蚊Joe游莨维曾卷偏颇报道

2006年入行的一蚊Joe游莨维，多年来发展平平，但惹出的争议却从未停过。早于2013年4月在节目《东张西望》中，访问有关葵涌货柜码头的工潮时，引发报道偏颇的争议。相隔多年「一蚊Joe」游莨维解释：「当时我哋只被安排访问码头管理层，我都好奇怪点解冇采访工人𠮶一方？系咪应该访问晒两边？就出了个 post『身在曹营心在汉』，公司当时都要平息返风波，唱反调就混淆视听。如果当时企同一条船，风口就唔喺我度。」

相关阅读：「$1糟男艺人」被力数「司仪3宗罪」 迟到无礼骚前挂住煲剧 游莨维突po工作照惹揣测

相关阅读：「一蚊Joe」唔理老婆痛到喊 为出位入产房直播生B

一蚊Joe游莨维曾卷偏颇报道

到2017年，一蚊Joe与当结婚三年的圈外太太Clara近来第一胎出世，游莨维曾在公司平台开直播，全程直击爱妻在产房诞下儿子的经过，当时被网民批评极度浮夸、哗众取宠，完全不尊重太太。一蚊Joe其后认衰：「当时公司直播平台launch，喺度谂系咪要有啲noise，结果就畀人话哗众取宠，想讲声唔好意思，太太本身都唔赞成。」Clara于2020年再为游莨维诞下一女。

相关阅读：「一蚊Joe」游莨维反驳开工迟到指控 反被耻笑唔识睇Rundown 钟雨璇代弟道歉竟爆家丑

一蚊Joe游莨维曾卷偏颇报道

一蚊Joe游莨维于2020年曾被爆无视防疫限聚令，当时政府实施「限聚令」，禁止多于4人在公众地方聚集，而食肆亦限制每张枱最多可坐4人。一蚊Joe却与7、8名《东张西望》工作人员到九龙城的食肆违规聚餐，由最初分枱坐，变成5个人围埋饮酒猜枚，一蚊Joe事后承认疏忽及认错。

相关阅读：43岁前《东张》主持爆离巢TVB真正原因 太太燃起斗志 靠4个牌照养家！

一蚊Joe游莨维曾卷偏颇报道

而在2022年一次采访中环枪击案时，一蚊Joe游莨维硬闯枪击案封锁线，有指当时连累全行港闻记者被赶走。一蚊Joe事后在网上发文暗嘲港闻记者，并贴出多张现场采访的照片写道：「MJ我虽然唔系 #港闻记者，但系2010年我采访 #马尼拉人质事件 嘅时候，你毕业未呀，港闻记者？」闹出风波，最终要删帖文道歉。一蚊Joe离巢后曾为事件再度道歉：「呢单嘢我真系处理不当！最唔啱系『恃老卖老』。」一蚊Joe又指自己主持《东张西望》时受尽冷言冷语。

相关阅读：前TVB男星突然公开向妻道歉：食软饭，系我唔啱 离巢前考定保安、地盘等牌照养家

一蚊Joe游莨维曾卷偏颇报道

一蚊Joe游莨维去年宣布离巢工作18年的TVB，受访时爆料指公司在2022年谈续约时，开出「人工减半」的条件，令他心淡。一蚊Joe又公开感谢任职投资银行的太太，自爆过去4年其实都在「食软饭」，家中的重大开支全靠老婆支撑。游莨维为铺后路，离开电视台前已考保险、地产、保安及地盘「四大牌照」，并转战商演司仪界揾出路。