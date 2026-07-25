「魔音女团」秘密集训加强舞蹈基本功 YS韩国偶像学院KPOP舞蹈老师Geon亲自指导

为全面提升偶像实力与舞台表现力，TVB 旗下备受关注的「魔音女团」近日展开秘密特训，邀请到YS韩国偶像学院，天团K-POP舞蹈老师Geon为「魔女」们亲临指导！身兼多个韩国顶尖偶像团体御用舞者与舞蹈编排的Geon老师，今次亲自为「魔女」们进行高强度的系统化训练，旨在为成员们打下扎实的舞蹈基础，预备以全新面貌震撼乐坛。是次训练包括乔美莎（Chelsea）、倪乐琳（Ellyn）、倪嘉雯（Carmen）、卢映彤（Skylar）、宋宛颖（Sabrina）及庄子璇（Hilary）。

Geon亲身授课

作为曾与多个韩流天团合作、拥有丰富演唱会现场经验的星级导师，Geon 老师以严谨且专业的韩式培训体系著称。在本次集训中，老师特别针对成员们的律动感、力量控制、肢体协调度及卡点精准度进行重塑。从基础的肢体拉伸、力量训练到复杂的卡点舞蹈，老师不仅亲自示范每一个动作细节，更针对每位成员的个人特质进行一对一指导与微调，确保团体在保持个人特色的同时，能展现出韩团标志性的「齐舞」默契与震撼力。

「魔音女团」展现顽强毅力

面对星级导师的高标准要求，「魔音女团」成员们展现出极高的敬业精神与求变决心。尽管课堂训练强度极高、动作细节近乎苛刻，成员们仍每日投入大量时间苦练，咬牙坚持完成所有高难度动作。经过这段时间对基础的专注重塑，成员们在肢体发力与舞蹈线条上均展现出显著的提升，为未来的舞台演绎注入更强大的稳定度与感染力。