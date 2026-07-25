Ian陈卓贤演唱会2026｜受台风「红霞」影响 7月25日场次提早两小时至晚上6时23分举行

MIRROR成员陈卓贤（Ian）于启德体艺馆举行九场《IAN CHAN：GROWTH LIVE 2026》演唱会7月23日开锣，今日（25日）因应台风「红霞」逼近，为确保观众及工作人员安全，主办单位MakerVille宣布，《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》原定于7月25日（星期六）的第三场场次将有最新安排。演唱会将提早至晚上6时23分开始，观众入场时间则提前至下午5时。

Ian演唱会今晚场次演出时间有改动

主办单位MakerVille今日（25日）发出特别通知，鉴于台风「红霞」天气状况，原定于7月25日晚上8时23分举行的陈卓贤（Ian Chan）个人演唱会《IAN CHAN :GROWTH: LIVE 2026》将会更改时间。

为保障所有入场观众及演出团队的安全，主办方决定将演唱会开始时间，提前两小时至晚上6时23分正式举行。观众入场时间亦会相应提前，于下午5时开放。在主办单位公布消息后，Ian本人亦在个人社交平台（Instagram）上发布影片，亲自向歌迷说明情况。影片中，Ian贴心地安抚歌迷，指如果未能提早到场，将会提供退票选项。Ian在影片结尾亦不忘提醒歌迷：「希望晏啲见，大家小心出门，注意安全！」随后便表示要继续为演唱会进行彩排。

相关阅读：陈卓贤启德个唱突袭晒肌 镜头前赤裸上身换衫 腹肌如密码锁震撼全场

持票观众注意事项：

MakerVille提醒已购票的观众，需预留充足交通时间并提早出门。由于天气不稳，出门及归家途中请注意个人安全。

无法出席者： 如持票观众因交通或个人因素未能出席，相关的退票安排将稍后于 MakerVille 的官方社交平台专页上公布。

出席者： 请所有持票观众妥善保管门票，并密切留意主办单位官方平台发布的最新天气、交通及演出安排消息。

主办单位MakerVille将保留一切演出安排的最终决定权。请各位观众以官方发布的最新资讯为准。

相关阅读：陈卓贤启德骚辣身舞玩到尽 女舞者胯间穿梭被托下巴 亲密互动掀高潮粉丝失控狂叫