大S遗产分配进度曝光？传逾1亿港元豪宅已完成过户 具俊晔与徐熙媛两子女摊分

台湾已故女星「大S」徐熙媛于去年2月在日本离世，遗下一对年幼子女，其遗产分配与名下豪宅归属，一直成外界关注的焦点。据台媒最新报道，大S徐熙媛的遗产继承传有新进展，据指最新地籍资料显示，大S生前居住位于台北市信义区、市值达4.6亿新台币（约1.11亿港元）的豪宅，已于7月22日正式完成继承登记手续，由丈夫具俊晔及前夫汪小菲的一对仔女共同持有。

大S徐熙媛10年前置业

大S名下位于信义区的百坪豪宅，据指是徐熙媛在2016年10月豪掷约3.62亿新台币（约8,775万港元），购入「台北信义」的顶楼户，权状坪数约236.6坪（约8,418平方呎）。当年大S支付约1.4亿新台币（约3,393万港元）的首期，剩余的2.22亿新台币（约5,332万港元）则向银行申请贷款。

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大S徐熙媛供款9年物业升值

报道中又提到，若以20年期、供款2.8%的利率估算，每月的房贷支出高达119万新台币（约28.8万港元）。以大S购入时间计算，已供款长达9年，累积缴付的房贷加上首期，已投入大约2.6亿新台币（约6,302万港元），随住豪宅物业升值，如今市值估计约达到4.6亿新台币（约1.11亿港元）。

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大S徐熙媛遗产业权分配

报道中同时提到，针对大S徐熙媛的豪宅产权分配，丈夫具俊晔及前夫汪小菲的大女玥儿、细仔箖箖，三人将各自持有三分之一的产权，但由于大S的一对仔女尚未成年，二人实际上的相关遗产登记及后续财产管理，将交由法定代理人、亲生父亲汪小菲代为办理。律师亦指出，如今豪宅已顺利完成继承过户问题，代表最棘手的遗产税相关程序，应该已顺利缴清。

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具俊晔汪小菲清点寓所财物

至于大S的其余遗产包括存款、股票、海外资产、演艺著作权收益、其他投资股权，在扣除免税额、未缴清房贷等相关扣除额后，整体的课税净额，外界估算极有可能突破2,000万新台币（约484万港元）遗产税。此外，有传是大S的亲友透露，徐熙媛离世后为免出现争议，屋内的所有财物已经由具俊晔及汪小菲在双方各自委任的律师共同进行清点，并将物品拍照存证，及完成公证程序，而目前屋内所有物品皆维持原状。