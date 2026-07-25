「一蚊Joe」游莨维反驳开工迟到指控 反被耻笑唔识睇Rundown 钟雨璇代弟道歉竟爆家丑

近日有网民在社交平台Threads 发文公审，指其姐姐与一位「有少少知名度嘅$1糟男艺人」在担任活动司仪时，对表现极不专业并列出四大罪状，暗寸对方无专业操守，事件在网上发酵，有网民凭字面谐音及线索，随即推测涉事者为前TVB艺人。

爆料者是女歌手钟雨璇亲弟弟

被指为事件主角的「一蚊Joe」游莨维随即在Instagram 贴出当日的流程表（Rundown）截图还原真相，他直指爆料者的控诉逻辑不通：「如果我迟大到，我仲可以煲到剧？或如果我煲到剧，即系我冇迟到？同埋熟识（悉）我嘅，都知我唔睇剧！」但事件随即引起网民另一轮热议，而爆料者的身份亦曝光，竟然是女歌手钟雨璇的亲弟弟。

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「一蚊Joe」游莨维质疑对方说法

事缘有网民在Threads开po，曾称其姐姐当司仪廿多年，跟林盛斌、张继聪等人合作无间，向来互相尊重兼一同准备Q卡，想不到今次与「有少少知名度嘅$1糟男艺人」合作过程却极不愉快。首先这男艺人在工作群组完全不作回复，完全零沟通。其次是客户要求使用硬卡纸Q卡，他竟表示「用手机睇就可以」；到场后更「坐埋一边煲剧」，由其姐姐的助手代为整理稿件，连客户亦指过分。第三，是他原约定下午三时对稿，结果迟到至四时才现身。第四是接过司仪稿后，他连一句「唔该」都没有，只抛下一句「OH MY GOSH」，该网民狠批他毫无礼貌：「作为一个有一定知名度嘅人，基本责任同态度都做唔到，实在令人失望。」「一蚊Joe」游莨维亦有质疑对方的说法：「到底有鸡先定有蛋先？到底系你做咗廿几年定系我做咗19年？」 但事件竟然出现反差，有人转发「一蚊Joe」游莨维的流程表po并说：「我估佢仲未睇到，15:00工作人员到场，系包埋司仪。」

有网民纷纷留言寸爆「一蚊Joe」游莨维

有网民纷纷留言：「佢做咗19年都未识睇rundown，呢啲就系tvb教出嚟嘅人。因为PA一定会守尾门时时刻刻提住你几点到， 一出到外面要自己睇rundown，佢就唔x识睇。」、「佢识唔识睇schedule 㗎？Header 出𠮶个时间系指场event正式开始嘅时间，table里面写咗1500-1600 工作人员到场有写埋司仪，即系司仪要1500到场啰。」、「当佢真系只睇到佢圈住𠮶度，其实4点到都系迟。」、「佢想法就好似班机Boarding 系七点，我七点前到咪得啰。」、「迟到就系死罪，只有业余才会迟到，通告写得好清楚了，1530 司仪现场采（彩）排佢谂住1530到，第一日捞。」、「原来佢平时唔睇Q卡就系为咗掩饰自己唔识睇rundown。」、「呢啲叫自己冲出嚟X！」原本以为只是一场针对艺人专业操守的风波，但想不到爆料者竟然是女歌手钟雨璇的亲弟弟，事件更演变成家庭闹剧。

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钟雨璇与弟弟弄出家庭纠纷误伤妈妈

钟雨璇随后在IG限时动态公开致歉并表示「对于屋企人行为我真系控制唔到，其实返屋企只系分享下，冇谂住会发展到公开上网，Really Sorry 已delete。」钟雨璇弟弟立刻截图转发并爆粗狂闹「你都onx，Blame返屋企人，仲要同人say Sorry？咩玩法？」钟雨璇与弟弟一度隔空对骂，钟雨璇弟弟连环出po，他直言：「畀人恰到上心口，都要笠水扮鹌鹑？」他贴出与姐姐的对话截图，对话中亦提及，钟雨璇与助手因为帮「一蚊Joe」游莨维整Q卡而令rehearsal迟了开始，当时「一蚊Joe」游莨维被目睹在场外使用电话。钟雨璇亦有提醒「一蚊Joe」游莨维，在正式场合使用电话代替Q卡存在风险，并举出过往在慈善活动中因此发生过意外的例子。钟雨璇又称被「一蚊Joe」游莨维出po批评，但她已经鼓起勇气私讯对方，希望弟弟不要再生气：「我知道你好紧张我，但系其实我好多时讲完就算，好快唔记得咗，希望你唔好再嬲我啦。」但钟雨璇的弟弟依然不满，寸爆「一蚊Joe」游莨维扮大牌并闹姐姐：「新闻唔出都出咗，人哋开始反击，道理喺自己度，你仲笠水。一个无专业操守嘅艺人，搞到我同家姐闹咗成日。」后来钟雨璇再出po：「细佬因为呢件事搞到妈咪擦伤咗太阳穴流血 同埋见我讲到眼湿湿，所以细佬𠮶刻都系一时冲动先至放咗上网。其实我同细佬好快就冇事，希望大家唔好将件事越搞越大，Really sorry.」

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钟雨璇弟弟继续狙击「一蚊Joe」游莨维

钟雨璇弟弟大佬今日（25日）再出po：「 呢个时间系彩排，唔系仲帮你黐紧啲司仪稿，仲要自己个份翘埋双手要人地帮你整，讲到底都系态度差、冇礼貌问题，迟到唔系你七点前到咗就唔系迟到，好多开show前期嘢要准备，完全荒谬！！P.s. 我唔系艺人，我只系屋企人身份，但系俾人恰到上心口，仲要笠水扮鹌鹑，返来唔开心，差唔多要喊 我先讲出来，无兴趣知可以skip。下面图2系家姐WhatsApp我覆佢解释。好多人问点解执著用Q卡，第一：个agent/客要求，第二：阵间如果用手机有甩漏唔smooth，agent惊个客唔再揾佢揾人。第三：另外，手机试过好多时出事，例如无啦啦弹msg/notifications （有啲人会入紧急联络人，就算你关咗通知都揾到你）/ 错手zoom 大zoom 细左/ 突然唔够电/ mon坏左（咗），好多好多有机会出现既变数，就算你话即场手机用edit功能改，都会睇得好乱，除非你买部kindle 睇，仲要迷你版，唔系太大部好似A4纸咁又会好突兀，Btw, 有人系用手机濑过嘢啦（睇图2），其实讲到尾都系态度问题，完。」