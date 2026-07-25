佘诗曼低胸晚装出席「昂坪360二十周年缆车夜航」 忆谢贤照顾后辈难忘收工订位请食韩烧

视后佘诗曼(阿佘) 昨晚（24日）以「昂坪360二十周年」宣传大使身份出席「昂坪360二十周年缆车夜航」首航典礼，并联同文化体育及旅游局局长罗淑佩及一众主礼嘉宾一同进行亮灯仪式。身穿低胸闪片晚装裙的阿佘，在台上分享拍摄宣传片点滴，她表示首次坐缆车观赏夜景，尤其见到机场夜景，即叫同行工作人员为她拍照。

佘诗曼指「四哥」开心又乐观

适逢今年是20年前阿佘首夺视后，她笑言一讲起就记返起，因为得奖是2006年的事。提到为昂坪360拍摄20周年宣传片，除了跟程可为合作，更请来《金枝欲孽》旧拍档拍摄，两人更上演古装对白版。阿佘表示跟林保怡很久未有合作，加上讲古装对白，感觉不是好耐的事，大家也想再有合作机会，相信观众都想睇他们再度合作演出，但私下跟对方会久不久见面聚会。《星岛头条》早前独家收到消息，影坛巨星「四哥」谢贤于7月16日因肺炎离世，享年89岁。佘诗曼在社交网更分享与四哥拍《赌城群英会》时趣事。对于「四哥」离世，阿佘表示是一个损失，「四哥」是一位好开心又乐观，同时享受人生的人，对方会想他们开心生活，在心中怀念他。谈到百厌的「四哥」，可曾整蛊她？她表示没有，但「四哥」很照顾后辈，试过收工预先订位叫埋他们吃韩烧。她说：「佢对演出有要求，有啲对白加埋做动作，佢会要求做到perfect。」

佘诗曼「重披」蓝色旗袍校服

提到佘诗曼近日为母校协恩中学庆祝建校90周年，特别抽空重返校园接受专访，更「重披」蓝色旗袍校服，与昔日同窗及老师开心聚旧。阿佘笑指有同学以AI技术为她们「重披」校服，学校更送上两条校裙给她，其中一条校裙有同学签名。她说：「我返屋企都试著校裙仲著得落，有照镜睇，但无转圈，因为唔系纱裙。」阿佘又指同学和老师重提当年返学点滴，虽然自己有少少曳，但是一位正常学生。谈到读女校的她，可有男学生走去结识她？阿佘笑言已忘记。

阿佘否认是「楼后」

有圈中富婆之称的阿佘，提到她位于跑马地的一处三房豪宅，在2013年通过公司股权转让购得，当时价格约为3998万元。近日单位以每月8.5万元租出，租金回报率达到2.5厘。阿佘表示单位只是租出，并多谢租客，更否认是「楼后」。谈到可想置业再赚更多，她笑言要再努力一点，不过香港有物业外，在上海亦有物业，因为疫情期间要住八个月，由于住酒店好贵就购买来居住。提到佘诗曼与「七魔女」好姊妹早前为文颂娴庆祝50岁生日，送上写有数字50的蛋糕。阿佘笑指好开心对方20岁生日，一班姊妹当中周家蔚和梁靖琪最为年轻，尚未到「5字头」生日。

Jay称Cloud为「BB」

叱咤903联同一众人气歌手进驻昂坪360，由7月24日起，一连4个星期、合共8个晚上举办「叱咤903星空下音乐会」在昂坪市集隆重举行。昨晚（24日）首场音乐会，由冯允谦（Jay）、云浩影（Cloud）及唱作新人Lester Lam（蓝奕持）演出，大唱经典广东歌。最搞笑Jay在台上爆句称Cloud为「BB」，事后Jay接受访问时，笑言因对方曾叫自己做「Jay BB」。谈到Cloud的男友如何称呼她，她表示跟男友大多倾工作，没有特别称呼。Jay则笑言会叫另一半叫「喂」，对方亦不喜欢听他唱歌，每次见他拎住结他就走入房。提到Jay声沙沙，他表示最近忙开骚加上不够时间休息。谈到跟师弟Lester Lam同台演出，Jay指师弟本身做和音，演出经验丰富，所以毋需要跟他教路，又爆为师弟写了新歌《少甜》，不过也曾为Cloud写歌，又指早前推出英文歌，稍后都想写多一点广东歌，刚才在现场献唱郑伊健歌曲《甘心替代你》，其实之前跟对方见面，但不敢开声找对方合作，希望将来有机会合唱。提到郑欣宜（Joyce）情绪受困暂别演艺圈神隐近三年，有网民更爆欣宜亲口透露就快复出。最近《东周刊》独家拍到欣宜日前与同事现身筲箕湾工厦秘密练兵，绝密金发孖辫造型曝光。Jay表示跟欣宜没有联络，但去年在街上遇见对方，当时对方驾车停在红绿灯位叫他，亦希望欣宜复出，因为个个都挂住对方。



