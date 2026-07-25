张名雅大仔发生意外戴颈箍紧急送院 踢波受训期间出事call白车：做妈咪心脏要够强大

前港姐冠军张名雅（Carat）与律师老公蔡锦豪（Joe）婚后两年抱两，育有大仔蔡浚铿（Mario）和细仔蔡俊轩（Milo），张名雅离开TVB后，主力照顾两子并同时转型为KOL。昨日张名雅在IG Story上载了两张相片，相片见到身穿短袖短裤、脚踏凉鞋的大仔Mario戴上防护颈箍，神情非常痛苦虚弱，正由三名救护人员合力抬上急救车担架床，心痛不已的张名雅在写下「Ahhh.....」。

张名雅儿子足球队训练期间受伤

其后张名雅贴上Mario躺在病床的相交代情况：「Mario喺足球队训练期间受伤，入医院检查咗，好彩只系严重啲嘅扭伤，多谢大家关心。做妈咪（特别系男孩子嘅妈咪）心脏真系要够强大。一时手指严重扭伤，一时鼻梁瘀肿，仲要啱啱一星期前先发烧发成一星期，差啲又带佢入医院。」

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张名雅凑仔曾有不少惊险事

张名雅的凑仔之路曾有过不少惊险事，去年11月，张名雅曾贴上三母子齐齐中招病倒的相片，细仔Milo情况严重，感染了2种病毒、3种细菌，而且发烧达39.8度，而且更曾出现手、脚抽筋的情况，当时Milo一路抽筋一路惊到大喊，需要家人帮忙按压抽筋的地方。张名雅虽然从加拿大回流返港，但坚持两个儿子必须具备良好的中文听说读写能力，张名雅亦曾表示一直悉心栽培他们对音乐的兴趣，大仔从小固定上音乐课堂，如弹琴、唱歌、读谱、节拍等，又懂得唱张天赋和冯允谦的歌。

张名雅表舅公是电影人张坚庭

张名雅的表舅公是电影人张坚庭，当年她毕业于加拿大英属哥伦比亚大学，主修经济商学，在2012年参加香港小姐获冠军后加入TVB，不过发展平平，直到2022年决定离开TVB「做自己钟意做嘅嘢」。张名雅积极经营自媒体平台，并解锁了独立歌手身份，曾自资出歌圆梦，曾有网民以「香港港姐：三亿豪宅拍完坐地铁回家」为题发文，称张名雅合作拍摄豪宅影片，最初担心她「大牌难搞」，但开工后立刻打破了所有顾虑：「结果人特别nice。好沟通，让站哪站哪、让走位就走位，全程没架子，中间还主动跟我们聊两句。一天拍下来很顺。」收工后张名雅还坐地铁回家，生活贴地。

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