「最好身材港姐」李珊珊罕谈胸部独特构造  28岁神奇再度发育  揭廖安丽前夫叶青霖出家内幕

现年48岁、被誉为「史上身材最好港姐」的李珊珊，近日于网台节目《与SON对话》中接受张慧敏（Alison Chang）的访问，大方分享自己身材得天独厚的秘密。她惊揭在过去纤体减肥期间，丰满胸部不仅没有缩水，反而再度「发育」，让主持人张慧敏羡慕得直呼想「桩佢」。

李珊珊「得胸独厚」二度发育？

在访问中，李珊珊重提2005年拍摄、震撼全城的经典蛇皮泳衣纤体广告。她透露，自己减肥时并不像其他人般先瘦胸，而是先瘦身体其他部位。更神奇的是，在体重稳定后，胸部尺寸竟然还会「大一点」。这一「铁一般的事实」让纤体公司起初难以置信。张慧敏听后，惊讶地创造了「得胸独厚」一词来形容李珊珊的奇特体质，并开玩笑说：「真的想打你！」

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李珊珊爆跟叶青霖的独特缘份

除了分享身材秘密，李珊珊亦深情忆述为她操刀该辑经典照片的著名摄影师叶青霖（后出家为释常霖法师）。李珊珊于访问中表示，自己出道之后所有的性感照，都是由叶青霖操刀，她表示只有于叶青霖面前，她才可以于镜头前终极性感，她只信任叶青霖一人。李珊珊于18岁就认识叶青霖，她记得当时是同时认识叶青霖和廖安丽，之后就建立了无比深厚的友谊，李珊珊更表示自己有心事都会找对方倾诉，到叶青霖出家，她表示「我直头冇咗个避风港」。

李珊珊忆叶青霖出家前最后晚餐

她忆述叶青霖出家前的最后晚餐，正是她的生日饭，当时吃得十分开心，到散席时，叶青霖跟李珊珊说「真系拜拜喇」，之后就跟李珊珊分道扬镳。到叶青霖出了家，李珊珊跟他没见面十多年，当时有记者和叶青霖做访问，该记者知李珊珊和他相熟，就发了一张叶青霖的最新照片给李珊珊，后者立即爆喊，足见二人情谊之深。

李珊珊爆叶青霖出家非自私

谈起叶青霖出家而跟廖安丽离婚被指自私，李珊珊就指当时她见证叶青霖有了自己的信仰，并指「当时所有人都知佢最后会行出家呢条路，根本唔可以停」，并表示「可能大家知道佢出家，之后决定离婚系好短时间，但其实佢由蕴酿到实行，时间绝对唔系短，我唔系话佢最后嘅决定系好易接受，但系都总算系有畀心理准备」。李珊珊认为，叶青霖已给予大家时间去准备，并非外界所想的那么突然。

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